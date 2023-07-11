Рассказываем, как варить уху, чтобы все близкие просили добавки.

Уха - старинное первое блюдо, которое готовится из разных частей рыбы. Наши предки делили уху на три вида - красная, белая и черная в зависимости от главного ингредиента - вида рыбы. УНИАН расскажет, как варить уху дома по лучшим рецептам.

Как правильно варить уху - секреты приготовления

Для того чтобы понять, как варить уху из головы или из других частей рыбы, важно с умом подойти к выбору ингредиентов. Рыба должна быть свежей, причем, не обязательно одного и того же вида - можно комбинировать. Если хотите более наваристый бульон, то используйте речную рыбу.

Ни в коем случае не берите для ухи плотву, леща, пескарей, воблу, тарань и сельдевые виды - из них не будет вкусного супа.

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Полезный лайфхак: если переживаете, что бульон будет неприятно пахнуть рыбой, добавьте в него лимон - он уберет специфический запах.

Самая вкусная уха - рецепт с картошкой и карасями

Ингредиенты:

Карась - 600 г

Картофель - 400 г

Лук репчатый (небольшого размера) - 1 шт.

Морковь (небольшого размера) - 1 шт.

Масло подсолнечное - 3 ст. л

Лавровый лист - 1 шт.

Зелень укропа - 5 г

Зелень петрушки - 5 г

Соль, перец - по вкусу

Вода - 1,5 л

Картофель почистить, нарезать кубиками и выложить в кастрюлю. Залить водой, поставить на сильный огонь, довести до кипения, а потом варить на минимальном до готовности. Рыбу почистить, удалить плавники и внутренности, промыть и нарезать кусочками по 2 см.

Лук и морковь почистить, нарезать кубиками и выложить на сковороду. Обжаривать 3-5 минут, полив маслом, на среднем огне. Посолить картофель, выложить к нему рыбу. Довести до кипения, добавить зажарку. Варить 10-15 минут до готовности рыбы, в конце посыпать измельченной зеленью, приправить перцем, солью и лавровым листом. Перемешать, снять с плиты, дать настояться 7-10 минут и пробовать.

Наваристая уха - рецепт из семги

Ингредиенты:

Голова семги, плавники и хвост - 600 г

Филе семги - 400 г

Лук репчатый - 2 шт. по 100 г

Морковь - 2 шт. по 100 г

Картофель - 300 г

Соль - 1 ст. л.

Перец черный горошком - 10 шт.

Перец черный молотый - 1/2 ч. л.

Зелень укропа - 3 г

Зелень петрушки - 3 г

Лавровый лист - 2 шт.

Водка - 50 мл

Вода - 2,3 л

Для того чтобы получилась вкусная уха - простой рецепт нужно соблюдать в точности по технологии. Начать с промывки рыбы и удаления жабр, чешуи. Выложить рыбу в кастрюлю, налить воду и поставить на огонь. Постоянно убирая пену, добавить к бульону луковицу и морковь, разрезанные на четыре части. Закрыть кастрюлю крышкой и варить бульон 1 час.

Достать рыбу, избавить ее от костей, а овощи выбросить. Картофель почистить, нарезать кубиками, так же поступить с морковью и луком. Измельчить зелень. Бульон процедить через сито или марлю, в очищенную жидкость выложить овощи. Добавить лавровый лист, перец горошком, варить 15 минут, не забыв посолить. Затем выложить рыбу без костей, молотый перец и влить водку. Добавить укроп с петрушкой, выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.

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