Нет ничего проще, чем купить куриное филе, морковь, лук и картофель, сварить обычный суп, а затем натереть в кастрюлю плавленый сырок. Однако даже такой простой рецепт можно дополнить - узнайте, как сделать невероятно вкусный суп с плавленым сыром.
Куриный сырный суп - рецепт
Абсолютно каждая хозяйка может приготовить такой наваристый и сытный сырный суп с курицей - рецепт с плавленым сыром считается одним из самых простых и доступных.
Ингредиенты:
- полкилограмма куриного филе;
- 2 брикета плавленого сыра;
- половина стакана вермишели;
- 4 картофелины;
- 1 репчатый лук;
- 1 морковь;
- пучок зелени.
- 2 столовых ложки сливочного масла.
Запоминайте, как готовить суп с плавленым сыром и курицей - рецепт осилит даже начинающая хозяйка.
Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, сварить бульон. Морковь и лук очистить, обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистого оттенка. Очистить, вымыть и нарезать кубиками картофель, бросить в бульон, через 10 минут всыпать вермишель. По готовности в кастрюлю добавить зажарку из лука и моркови, перемешать. Плавленый сыр натереть на терке, выложить в суп, перемешать до полного растворения. Посолить, поперчить, украсить нашинкованной зеленью и снять с огня.
Грибной суп с плавленым сыром без мяса
Такой сырный суп с грибами отлично подойдет тем, кто не ест птицу или мясо, зато не прочь полакомиться сытным первым блюдом.
- 3 брикета плавленого сыра;
- полкилограмма картофеля;
- 1-2 морковки;
- 1 репчатый лук;
- 200 граммов грибов;
- 2 зубчика чеснока;
- пучок укропа;
- 0.5 ст.л сливочного масла;
- 1-2 лавровых листа;
- соль, перец.
Сырный суп с шампиньонами или другими грибами готовится почти так же, как и без них.
Налить в кастрюлю воду, вскипятить ее, выложить очищенный и нарезанный кубиками картофель. Грибы вымыть, обжарить на сливочном масле до готовности, переложить в кастрюлю. Сделать зажарку из лука и моркови, по готовности также добавить ее в суп. Чеснок пропустить через пресс, приправить им блюдо. Натереть плавленый сыр, бросить его к остальным продуктам, перемешать до растворения. В конце выложить в кастрюлю измельченный укроп, лавровый лист, посолить, поперчить и снять блюдо с огня.
Таким же образом вы можете сделать и грибной суп с курицей и плавленым сыром, но для этого придется обратить внимание на предыдущий рецепт - сварить куриный бульон, а затем нарезать филе и добавить в блюдо.