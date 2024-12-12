Сырный суп с мясом и без - рецепты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Нет ничего проще, чем купить куриное филе, морковь, лук и картофель, сварить обычный суп, а затем натереть в кастрюлю плавленый сырок. Однако даже такой простой рецепт можно дополнить - узнайте, как сделать невероятно вкусный суп с плавленым сыром.

Куриный сырный суп - рецепт

Абсолютно каждая хозяйка может приготовить такой наваристый и сытный сырный суп с курицей - рецепт с плавленым сыром считается одним из самых простых и доступных.

Ингредиенты:

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  • полкилограмма куриного филе;
  • 2 брикета плавленого сыра;
  • половина стакана вермишели;
  • 4 картофелины;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 морковь;
  • пучок зелени.
  • 2 столовых ложки сливочного масла.

Запоминайте, как готовить суп с плавленым сыром и курицей - рецепт осилит даже начинающая хозяйка.

Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, сварить бульон. Морковь и лук очистить, обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистого оттенка. Очистить, вымыть и нарезать кубиками картофель, бросить в бульон, через 10 минут всыпать вермишель. По готовности в кастрюлю добавить зажарку из лука и моркови, перемешать. Плавленый сыр натереть на терке, выложить в суп, перемешать до полного растворения. Посолить, поперчить, украсить нашинкованной зеленью и снять с огня.

Грибной суп с плавленым сыром без мяса

Такой сырный суп с грибами отлично подойдет тем, кто не ест птицу или мясо, зато не прочь полакомиться сытным первым блюдом.

  • 3 брикета плавленого сыра;
  • полкилограмма картофеля;
  • 1-2 морковки;
  • 1 репчатый лук;
  • 200 граммов грибов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • пучок укропа;
  • 0.5 ст.л сливочного масла;
  • 1-2 лавровых листа;
  • соль, перец.

Сырный суп с шампиньонами или другими грибами готовится почти так же, как и без них.

Налить в кастрюлю воду, вскипятить ее, выложить очищенный и нарезанный кубиками картофель. Грибы вымыть, обжарить на сливочном масле до готовности, переложить в кастрюлю. Сделать зажарку из лука и моркови, по готовности также добавить ее в суп. Чеснок пропустить через пресс, приправить им блюдо. Натереть плавленый сыр, бросить его к остальным продуктам, перемешать до растворения. В конце выложить в кастрюлю измельченный укроп, лавровый лист, посолить, поперчить и снять блюдо с огня.

Таким же образом вы можете сделать и грибной суп с курицей и плавленым сыром, но для этого придется обратить внимание на предыдущий рецепт - сварить куриный бульон, а затем нарезать филе и добавить в блюдо. 

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