Сырный суп всегда был фаворитом среди недорогих, но вкусных первых блюд.

Нет ничего проще, чем купить куриное филе, морковь, лук и картофель, сварить обычный суп, а затем натереть в кастрюлю плавленый сырок. Однако даже такой простой рецепт можно дополнить - узнайте, как сделать невероятно вкусный суп с плавленым сыром.

Куриный сырный суп - рецепт

Абсолютно каждая хозяйка может приготовить такой наваристый и сытный сырный суп с курицей - рецепт с плавленым сыром считается одним из самых простых и доступных.

Ингредиенты:

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полкилограмма куриного филе;

2 брикета плавленого сыра;

половина стакана вермишели;

4 картофелины;

1 репчатый лук;

1 морковь;

пучок зелени.

2 столовых ложки сливочного масла.

Запоминайте, как готовить суп с плавленым сыром и курицей - рецепт осилит даже начинающая хозяйка.

Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, сварить бульон. Морковь и лук очистить, обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистого оттенка. Очистить, вымыть и нарезать кубиками картофель, бросить в бульон, через 10 минут всыпать вермишель. По готовности в кастрюлю добавить зажарку из лука и моркови, перемешать. Плавленый сыр натереть на терке, выложить в суп, перемешать до полного растворения. Посолить, поперчить, украсить нашинкованной зеленью и снять с огня.

Грибной суп с плавленым сыром без мяса

Такой сырный суп с грибами отлично подойдет тем, кто не ест птицу или мясо, зато не прочь полакомиться сытным первым блюдом.

3 брикета плавленого сыра;

полкилограмма картофеля;

1-2 морковки;

1 репчатый лук;

200 граммов грибов;

2 зубчика чеснока;

пучок укропа;

0.5 ст.л сливочного масла;

1-2 лавровых листа;

соль, перец.

Сырный суп с шампиньонами или другими грибами готовится почти так же, как и без них.

Налить в кастрюлю воду, вскипятить ее, выложить очищенный и нарезанный кубиками картофель. Грибы вымыть, обжарить на сливочном масле до готовности, переложить в кастрюлю. Сделать зажарку из лука и моркови, по готовности также добавить ее в суп. Чеснок пропустить через пресс, приправить им блюдо. Натереть плавленый сыр, бросить его к остальным продуктам, перемешать до растворения. В конце выложить в кастрюлю измельченный укроп, лавровый лист, посолить, поперчить и снять блюдо с огня.

Таким же образом вы можете сделать и грибной суп с курицей и плавленым сыром, но для этого придется обратить внимание на предыдущий рецепт - сварить куриный бульон, а затем нарезать филе и добавить в блюдо.

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