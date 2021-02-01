Основными ингредиентами венгерского гуляша являются говядина и паприка.

Гуляш - это традиционное мясное блюдо венгерской кухни. Это пряный и наваристый суп с говядиной, паприкой и картофелем. Гуляш настолько густой, что напоминает второе блюдо. Острый вкус блюду придает паприка и перец. Суп готовят на смальце и говяжьем бульоне, а также часто подают с мучными клецками - чипетками. Иногда в гуляш добавляют морковь или томаты. Есть это блюдо принято с белым хлебом и острой намазкой из перца.

Гуляш с паприкой и болгарским перцем

Говядина - 500 г.

Картофель - 500 г.

Болгарский перец - 2 шт.

Острый перец - 0,5 шт.

Чеснок - 1 стакан.

Тмин - 1 ч. л.

Паприка сладкая порошок - 3 ст. л.

Соль - 1 щепотка.

Масло растительное или смалец - 3 ст.л.

Лук зеленый.

Смалец или растительное масло нагреть на сковороде. Мясо очистить от прожилок, нарезать на кусочки и обжарить в масле на сильном огне до золотистого цвета. Лук нарезать кубиками, чеснок - кружочками. К мясу добавить лук, чеснок и тмин, жарить на среднем огне. Нарезать болгарский перец соломкой, а картофель - кубиком. Добавить перец в сковороду. Жарить 5 минут, всыпать к гуляшу паприку и залить горячим кипятком или бульоном так, чтобы вода покрыла ингредиенты.

После закипания добавить в суп картофель и нарезанный колечком острый перец, посолить. Накрыть суп крышкой и оставить на 40 минут на маленьком огне. Затем снять с огня и настоять суп ещё 20 минут. Подавать гуляш с нарезанным зеленым луком или со сметаной по желанию.

Гуляш с томатным соусом и морковью

Говядина - 500 г.

Болгарский перец - 1 шт.

Картошка - 500 г.

Лук - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Томатный соус - 2 ст.л.

Чеснок - 2 зубч.

Паприка порошок - 1 ст.л.

Тмин - 0.5 ч.л.

Соль по вкусу.

Вода - 1 л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Говядину промыть и нарезать на некрупные куски. Лук и чеснок мелко нарезать. В кастрюле с толстым дном или казанке разогреть растительное масло, обжарить лук. Добавить сухие специи. Добавить в кастрюлю мясо и обжаривать до золотистого цвета на среднем огне. Влить в кастрюлю воду и добавить томатный соус. Томить на маленьком огне 2 часа.

Картошку и морковь почистить и крупно нарезать. Добавить картофель и морковь к мясу и поставить средний огонь. Варить 10 минут. Нарезать болгарский перец соломкой, добавить в кастрюлю и перемешать. Тушить ещё 10 минут, затем оставить гуляш настояться на 15 минут.

Гуляш с зеленым перцем и чипетками

Говядина - 800 г.

Картофель - 800 г.

Лук - 200 г.

Зеленый перец - 200 г.

Горькая паприка - 2 ст.л.

Чеснок - 2 зубч.

Соль, перец по вкусу.

Смалец или растительное масло для жарки.

Для чипетке:

Мука - 80 г.

Яйцо - 1 шт.

Соль.

Лук мелко нарезать, говядину нарезать кубиком со стороной примерно 2 см.

В кастрюлю с толстым дном налить масло или смалец, нагреть и добавить лук. Жарить лук 5 минут, всыпать паприку. Добавить говядину и жарить 10 минут, постоянно мешая мясо. Влить стакан кипятка и готовить мясо 1,5 часа под закрытой крышкой на маленьком огне. Нарезать кубиком картофель, зеленый перец квадратиками, чеснок пропустить через пресс.

В гуляш влить еще немного воды, посолить и поперчить, добавить чеснок и картофель. Через 10 минут положить в гуляш перец. Варить 30 минут. Для чипетке взболтать вилкой яйцо с щепоткой соли. Частями всыпать муку и замесить тесто. Отщипать небольшие кусочки тесто и сформировать клецки размером с лесной орех. В кастрюле довести воду до кипения и варить чипетке 5 минут. Готовый гуляш разлить по тарелкам и выложить в каждую чипетке.

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Автор: Екатерина Пулатова