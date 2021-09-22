Считается, что классический суп харчо готовят с бараниной

"Харчо" с грузинского языка переводится, как "говяжий суп". Именно поэтому традиционно его готовят именно из говядины, а не из баранины. Мы поделимся несколькими вариантами первого блюда и расскажем, в чем секрет настоящего грузинского супа.

Ранее мы говорили о том, как приготовить чахохбили по рецепту известного одесского ресторатора - Саввы Либкина.

Суп харчо по-грузински

Для бульона:

баранина - 2 кг;

лук репчатый - 2 шт;

морковь - 2 шт;

перец черный горошком;

перец душистый горошком;

лавровый лист - 2 шт;

корень петрушки;

корень сельдерея;

бадьян;

зелень (травы грузинские);

соль - по вкусу.

Для харчо:

рис - 100 гр;

лук репчатый - 2-3 шт;

помидоры - 2-3 шт;

чеснок - 2-3 зубчика;

лавровый лист - 2 шт;

кориандр - 2 ст.л;

сливочное масло - 100 гр;

зира - 2 ст.л;

уцхо - 1.5 ч.л;

хмели-сунели - 1.5 ч.л;

перец черный горошком;

перец душистый горошком;

перец красный жгучий;

соль - по вкусу.

Баранину промыть, нарезать кусками, залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания убирать пенку, помешивать мясо. Морковь и лук очистить, целиком добавить в бульон. Засыпать перцы горошком и лавровый лист. Затем добавить корень петрушки и сельдерея, травы, обязательно посолить. Накрыть бульон крышкой, поставить минимальный огонь и "томить" 3-4 часа так, чтобы суп не кипел.

Лук очистить, нарезать кубиками, то же самое проделать с помидорами. Зелень мелко нарезать, чеснок измельчить. Рис промыть, замочить в воде и оставить в емкости. Лавровый лист, кориандр, зиру, уцхо, перцы и хмели-сунели растолочь в ступке.

Читайте такжеПростые блюда из кролика: как приготовить нежное и сочное мясоВ казан положить сливочное масло, растопить. Затем добавить нарезанный лук и половник жира с мясного бульона. Когда жидкость выпарится, а лук станет золотистого цвета, добавить помидоры. Тушить 5-7 минут, помешивая. По желанию можно посыпать сахаром или солью.

Достать из бульона мясо, отделить от костей и добавить в казан. Засыпать специи, затем через сито процедить бульон. Перемешать, после закипания положить рис. Варить 15-20 минут на маленьком огне под крышкой. В конце добавить зелень. Выключить огонь, накрыть казан крышкой и настаивать харчо 15-20 минут.

Суп харчо из курицы

курица бройлерная - 1 шт;

рис - 0.5 стакана;

чеснок - 1 головка;

масло сливочное - 50 гр;

лук репчатый - 1 шт;

морковь - 1 шт;

томатная паста - 2 ст.л;

соль - 1 ст.л;

зелень - по вкусу.

Курицу промыть, нарезать порционными кусками. Вскипятить 2.5 л. воды, залить ею курицу, варить 30-40 минут под крышкой. Промыть рис, выложить в бульон. Через 10-15 минут посолить. Лук и морковь очистить, промыть. Лук нарезать кубиками, морковь - полосками. Чеснок очистить, измельчить.

На сковороде разогреть сливочное масло, обжарить овощи несколько минут, добавить томатную пасту и тушить 2-3 минуты. Перемешать, положить чеснок и тушить на маленьком огне 5-7 минут. Переложить зажарку в суп, добавить измельченную зелень.

Суп харчо из говядины

говядина - 300 гр;

рис - 0.5 стакана;

лук - 1 шт;

масло растительное - 2 ст.л;

аджика - 1-3 ч.л;

лавровый лист;

томатная паста - 1 ст.л;

ткемали - 1 ст.л;

чеснок - 2-3 зубчика;

кинза;

соль.

Мясо промыть, нарезать кусками, залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, слить ее. Снова промыть мясо, добавить воду, после закипания варить на маленьком огне 30-50 минут.

Лук очистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Рис промыть, положить в суп вместе с луком, варить 10-15 минут. Затем положить лавровый лист, несколько чайных ложек аджики, томатную пасту, ткемали, посолить по вкусу, проварить 5-7 минут, снять с огня. В конце добавить измельченный чеснок.

Суп харчо из свинины

мясо - 500 гр;

сало копченое (по желанию) - 50 гр;

рис - 100-150 гр;

картофель - 5-6 шт;

морковь - 1 шт;

лук - 2 шт;

болгарский перец - 1 шт;

чеснок - 1 головка;

томатная паста - 2-3 ст.л;

соль, сахар;

черный молотый перец;

зелень;

хмели-сунели, приправы для мяса.

Сало нарезать мелкими кубиками, свинину - крупными. Лук и морковь очистить, нарезать мелко (морковь можно натереть на терке), болгарский перец нарезать полосками, чеснок и зелень измельчить.

Разогреть казан (или кастрюлю с толстыми стенками), влить масло, положить сало и вытопить его. Добавить мясо, обжарить до золотистого цвета. Лук, морковь и болгарский перец также обжарить. В конце влить томатную пасту и тушить смесь 5-7 минут.

Вскипятить 3-4 литра воды (смотрите по объему емкости, в которой готовите), влить ее в казан или кастрюлю. Добавить нарезанный картофель. Довести до кипения и варить до готовности картофеля. Затем всыпать рис, перемешать и варить 10-15 минут. За 5 минут до готовности всыпать специи, сахар и соль, добавить зелень.

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Автор: Кристина Кащавцева