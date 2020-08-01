Как приготовить вкусную окрошку на квасе дома: проверенный рецепт

Легкий способ приготовления окрошки в домашних условиях.

Окрошка – это холодный суп из кваса с разной зеленью, овощами и мелко нарубленным мясом или рыбой.

Некоторые хозяйки добавляют в нее вареную колбасу или вовсе обходятся только овощами.

Отличное блюдо в жаркую летнюю погоду. Следует только учитывать, что окрошка не хранится долго, как обычный суп в холодильнике.

Ингредиенты:

Квас – 1 л

Кипяченая холодная вода – 1 л

Куриные яйца – 4 шт.

Картофель – 4 шт.

Огурец – 4 шт.

Сметана – 8 ст. л.

Пучок зеленого лука

Пучок укропа

Соль – 1 ст. л

Способ приготовления:

Лук мелко измельчить. Укроп мелко измельчить. Огурцы разрезать вдоль на 4 части и тонко измельчить на пластинки.

Картофель отварить, нарезать небольшими кубиками. Яйца также отварить и накрошить.

Лук растереть с 0,3 ст. л. соли, он должен пустить сок. Так он раскрывает свой аромат и избавляется от горечи.

Соединить лук, огурцы, укроп, картофель, яйца. Залить смесь 1 л кваса. Добавить около 1 л воды (кипяченой и охлажденной), вода добавляется для смягчения насыщенного и резковатого вкуса кваса.

Добавить 8 ст. л. сметаны и соль по вкусу.

Полезные советы:

Чтобы это блюдо, которое еще называют холодным супом, получилось вкусным, очень важно правильно измельчить все его основные составляющие компоненты.

Читайте такжеКрем-суп с пельменями: рецепт аппетитного блюдаКартофель для окрошки лучше выбирать рассыпчатых сортов и варить его следует нечищеным.

Окрошка станет еще более ароматной, если зелень мелко нашинковать и растереть с солью.

Когда наша окрошка готова, обязательно дайте ей настояться некоторое время, поставив кастрюлю с супом в холодильник.

Если будете добавлять мясо в окрошку, то желательно выбирать нежирное. Оптимально подойдет говядина, которую отваривают и дают стечь из нее бульону, используя дуршлаг.

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