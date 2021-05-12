Миска холодной и легкой окрошки хорошо освежает в жаркие дни.

С приближением жарких дней хочется приготовить что-нибудь легкое и освежающее. Холодный суп с мясом и свежими овощами - лучший вариант для первого блюда в жаркие дни. Окрошку готовят из мелко нарезанных овощей, мяса, колбасы и свежей зелени. Классической основой для окрошки является белый квас, но суп также заправляют кефиром, сметаной, майонезом, минеральной водой, огуречным рассолом.

Окрошка на квасе с колбасой

Вареный картофель - 5 шт.

Вареные яйца - 4 шт.

Редис - 10 шт.

Огурец - 2-3 шт.

Вареная колбаса - 300 г.

Зеленый лук, укроп - пучок.

Несладкий хлебный квас - 1.5 л.

Зеленый лук мелко нарезать и выложить в миску, потолочь ступкой для выделения сока. Из укропа удалить стебли, нарезать веточки и добавить к луку. Вареную картошку полностью остудить, очистить и нарезать кубиком. Колбасу и вареные яйца нарезать соломкой. Огурец и редис нарезать кубиком или натереть на крупной терке. Все ингредиенты выложить в кастрюлю, заправить квасом и посолить. Оставить в холодильнике на 30 минут и подавать на стол. При подаче можно заправить окрошку сметаной.

Окрошка на сметане с говядиной

Яичный желток вареный - 2 шт.

Отварная говядина - 400 г.

Огурец - 3 шт.

Редис - 5 шт.

Вареный картофель - 3-4 шт.

Зеленый лук - 1 пучок.

Горчица - 3 ст.л.

Сметана или кефир - 500 г.

Вода - 1 л.

Желтки и горчицу смешать до однородности. Мясо, редис и огурцы нарезать соломкой, а картофель - кубиком. Измельчить зеленый лук. Все ингредиенты окрошки смешать и посолить, залить водой, добавить горчичную заправку с желтком и сметану или кефир.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова