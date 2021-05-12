С приближением жарких дней хочется приготовить что-нибудь легкое и освежающее. Холодный суп с мясом и свежими овощами - лучший вариант для первого блюда в жаркие дни. Окрошку готовят из мелко нарезанных овощей, мяса, колбасы и свежей зелени. Классической основой для окрошки является белый квас, но суп также заправляют кефиром, сметаной, майонезом, минеральной водой, огуречным рассолом.
Окрошка на квасе с колбасой
- Вареный картофель - 5 шт.
- Вареные яйца - 4 шт.
- Редис - 10 шт.
- Огурец - 2-3 шт.
- Вареная колбаса - 300 г.
- Зеленый лук, укроп - пучок.
- Несладкий хлебный квас - 1.5 л.
Зеленый лук мелко нарезать и выложить в миску, потолочь ступкой для выделения сока. Из укропа удалить стебли, нарезать веточки и добавить к луку. Вареную картошку полностью остудить, очистить и нарезать кубиком. Колбасу и вареные яйца нарезать соломкой. Огурец и редис нарезать кубиком или натереть на крупной терке. Все ингредиенты выложить в кастрюлю, заправить квасом и посолить. Оставить в холодильнике на 30 минут и подавать на стол. При подаче можно заправить окрошку сметаной.
Окрошка на сметане с говядиной
- Яичный желток вареный - 2 шт.
- Отварная говядина - 400 г.
- Огурец - 3 шт.
- Редис - 5 шт.
- Вареный картофель - 3-4 шт.
- Зеленый лук - 1 пучок.
- Горчица - 3 ст.л.
- Сметана или кефир - 500 г.
- Вода - 1 л.
Желтки и горчицу смешать до однородности. Мясо, редис и огурцы нарезать соломкой, а картофель - кубиком. Измельчить зеленый лук. Все ингредиенты окрошки смешать и посолить, залить водой, добавить горчичную заправку с желтком и сметану или кефир.
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