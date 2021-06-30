Рецепт мохито / фото ua.depositphotos.com

Мохито – это простой и очень популярный освежающий коктейль, который спасает нас от летней жары. Классическими ингредиентами напитка являются лайм, мята и тростниковый сахар. В алкогольную версию мохито добавляют белый ром, а безалкогольный коктейль готовят со сладкой газировкой. Небольшой секрет для лучшего вкуса напитка: мяту следует растереть, чтобы коктейль пропитался её ароматом. 

Классический мохито

  • Лайм – 1 шт.
  • Мята – 2 веточки.
  • Сахар коричневый – 2 ч. л.
  • Белый ром – 50 мл.
  • Вода минеральная газированная – ½ стакана
  • Лед по вкусу.

Читайте такжеВареники с клубникой: вкусные рецепты ягодного лакомстваЛайм покатать по столу вперед и назад, чтобы сок внутри лайма отошёл. Нарезать на четвертинки и выложить в стакан. Мяту промыть, слегка растереть пестиком и выложить листья в стакан. Добавить сахар и кубики льда. Одновременно влить в стакан ром с водой и подавать.

Рецепт мохито дома / фото ua.depositphotos.com

Безалкогольный мохито

  • Свежая мята – 10 г.
  • Лайм – ½ штуки
  • Спрайт – 150 мл.
  • Лед – 8 кубиков.
  • Тростниковый сахар – 1 ч.л.

Лайм нарезать и выложить в бокал. Добавить мяту и тростниковый сахар, размять. Добавить лед и переложить смесь в шейкер или взбить блендером. Затем вылить в стакан и залить спрайтом. Декорировать коктейль кружочком лайма и листом мяты.

Клубничный мохито

  • Газированная минеральная вода - 600 мл.
  • Клубничный сироп - 200 мл (или 150 г варенья).
  • Лимонный сок - 200 мл.
  • Клубника - 2 ст.
  • Лайм - 1 шт.
  • Маленький пучок мяты.
  • Лед по желанию.

Лайм нарезать тонкими дольками. В каждый стакан для мохито положить 2 листика мяты, 3 ягоды клубники, 2 дольки лайма и 50 мл клубничного сиропа. В каждый стакан добавить пару кубиков льда и 50 мл лимонного сока. Затем влить 150 мл воды с газом. Украсьте долькой клубники и листиками мяты. 

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова