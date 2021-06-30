Мохито – это простой и очень популярный освежающий коктейль, который спасает нас от летней жары. Классическими ингредиентами напитка являются лайм, мята и тростниковый сахар. В алкогольную версию мохито добавляют белый ром, а безалкогольный коктейль готовят со сладкой газировкой. Небольшой секрет для лучшего вкуса напитка: мяту следует растереть, чтобы коктейль пропитался её ароматом.
Классический мохито
- Лайм – 1 шт.
- Мята – 2 веточки.
- Сахар коричневый – 2 ч. л.
- Белый ром – 50 мл.
- Вода минеральная газированная – ½ стакана
- Лед по вкусу.
Читайте такжеВареники с клубникой: вкусные рецепты ягодного лакомстваЛайм покатать по столу вперед и назад, чтобы сок внутри лайма отошёл. Нарезать на четвертинки и выложить в стакан. Мяту промыть, слегка растереть пестиком и выложить листья в стакан. Добавить сахар и кубики льда. Одновременно влить в стакан ром с водой и подавать.
Безалкогольный мохито
- Свежая мята – 10 г.
- Лайм – ½ штуки
- Спрайт – 150 мл.
- Лед – 8 кубиков.
- Тростниковый сахар – 1 ч.л.
Лайм нарезать и выложить в бокал. Добавить мяту и тростниковый сахар, размять. Добавить лед и переложить смесь в шейкер или взбить блендером. Затем вылить в стакан и залить спрайтом. Декорировать коктейль кружочком лайма и листом мяты.
Клубничный мохито
- Газированная минеральная вода - 600 мл.
- Клубничный сироп - 200 мл (или 150 г варенья).
- Лимонный сок - 200 мл.
- Клубника - 2 ст.
- Лайм - 1 шт.
- Маленький пучок мяты.
- Лед по желанию.
Лайм нарезать тонкими дольками. В каждый стакан для мохито положить 2 листика мяты, 3 ягоды клубники, 2 дольки лайма и 50 мл клубничного сиропа. В каждый стакан добавить пару кубиков льда и 50 мл лимонного сока. Затем влить 150 мл воды с газом. Украсьте долькой клубники и листиками мяты.
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