Эти необычные рецепты какао легко готовятся и отлично согревают.

Какао - очень вкусный напиток, который согревает в прохладный осенний день. Очень приятно взять какао с собой в термосе на работу или на прогулку. Мы собрали необычные рецепты какао, которые вы, скорее всего, никогда не пробовали. Готовятся они очень просто, а согревают на целый день.

Какао с пряностями и с мёдом

Ингредиенты:

2 столовые ложки какао-порошка;

2 стакана молока;

1/2 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки молотого имбиря;

1/4 чайной ложки молотого гвоздики;

1/4 чайной ложки молотого кардамона;

2 столовые ложки меда или тростникового сахара;

щепотка молотого перца чили (по желанию).

Сухие специи смешайте до однородности с какао-порошком. Если хотите придать пряный вкус напитку, то добавьте молотый острый перец. Молоко разогрейте на среднем огне. В горячую жидкость всыпьте сухую смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

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Доведите молоко до кипения, уменьшите огонь до минимального и варите напиток 2-3 минуты. За это время он пропитается ароматом специй. Добавьте мед или коричневый сахар и хорошо размешайте. Подавайте какао со специями в горячем виде.

Какао с тыквой

Ингредиенты:

2 сткана молока;

100 г пюре из вареной тыквы;

3 столовые ложки какао-порошка;

50 г сахара (по вкусу);

1/2 чайной ложки молотой корицы;

1/4 чайной ложки молотой гвоздики;

взбитые сливки для украшения.

В небольшой кастрюле смешайте молоко с тыквенным пюре. Разогрейте на среднем огне, чтобы они хорошо смешались, но не доводите до кипения. В другой миске смешайте какао-порошок, сахар и специи. Постепенно добавляйте смесь какао и специй в горячее молоко с тыквой, постоянно помешивая. Не кипятите напиток, а разлейте горячий тыквенный какао по чашкам. Украсьте взбитыми сливками.

Какао с имбирем и апельсином

Ингредиенты:

2 столовые ложки какао-порошка;

2 стакана молока;

1 чайная ложка молотого имбиря;

половина апельсина (цедра и сок).

Смешайте какао-порошок и имбирь до однородности. Молоко нагрейте на плите до появления пены. Добавьте цедру и сок половины апельсина и мед (или сахар). Варите напиток 2-3 минуты. Перелейте в чашки и украсьте дольками апельсина.

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