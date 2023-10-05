Какао - очень вкусный напиток, который согревает в прохладный осенний день. Очень приятно взять какао с собой в термосе на работу или на прогулку. Мы собрали необычные рецепты какао, которые вы, скорее всего, никогда не пробовали. Готовятся они очень просто, а согревают на целый день.
Какао с пряностями и с мёдом
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- 2 стакана молока;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря;
- 1/4 чайной ложки молотого гвоздики;
- 1/4 чайной ложки молотого кардамона;
- 2 столовые ложки меда или тростникового сахара;
- щепотка молотого перца чили (по желанию).
Сухие специи смешайте до однородности с какао-порошком. Если хотите придать пряный вкус напитку, то добавьте молотый острый перец. Молоко разогрейте на среднем огне. В горячую жидкость всыпьте сухую смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
Доведите молоко до кипения, уменьшите огонь до минимального и варите напиток 2-3 минуты. За это время он пропитается ароматом специй. Добавьте мед или коричневый сахар и хорошо размешайте. Подавайте какао со специями в горячем виде.
Какао с тыквой
Ингредиенты:
- 2 сткана молока;
- 100 г пюре из вареной тыквы;
- 3 столовые ложки какао-порошка;
- 50 г сахара (по вкусу);
- 1/2 чайной ложки молотой корицы;
- 1/4 чайной ложки молотой гвоздики;
- взбитые сливки для украшения.
В небольшой кастрюле смешайте молоко с тыквенным пюре. Разогрейте на среднем огне, чтобы они хорошо смешались, но не доводите до кипения. В другой миске смешайте какао-порошок, сахар и специи. Постепенно добавляйте смесь какао и специй в горячее молоко с тыквой, постоянно помешивая. Не кипятите напиток, а разлейте горячий тыквенный какао по чашкам. Украсьте взбитыми сливками.
Какао с имбирем и апельсином
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- 2 стакана молока;
- 1 чайная ложка молотого имбиря;
- половина апельсина (цедра и сок).
Смешайте какао-порошок и имбирь до однородности. Молоко нагрейте на плите до появления пены. Добавьте цедру и сок половины апельсина и мед (или сахар). Варите напиток 2-3 минуты. Перелейте в чашки и украсьте дольками апельсина.