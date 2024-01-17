Публикуем очень удачный и подробный рецепт зефира, который вы обязательно полюбите.

Нежный и воздушный зефир очень любят многие украинские сладокоежки. Этот прекрасный десерт можно приготовить самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в его качестве. Особенно часто о том, как приготовить зефир, спрашивают переселенцы. В Америке и Европе этот десерт почти не продается в магазинах, и украинцам приходится готовить его самостоятельно.

Зефир в домашних условиях готовится из недорогих и доступных ингредиентов, но сам процесс требует наличия мощного миксера и умения взбивать белки. Также вам понадобится кулинарный мешок с насадкой, чтобы домашний зефир был красивым по форме.

Зефир из яблочного пюре

Ингредиенты для белковой массы:

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яйцо крупное - 1 шт. (или 2 маленьких);

соль - щепотка;

сахар - 50 г;

лимонная кислота - щепотка.

Ингредиенты для сиропа:

вода - 80 г;

агар 900 - 8 г;

сахар - 270 г;

яблочное пюре - 200 г.

Для обваливания зефира:

сахарная пудра - 150 г.

Не пытайтесь заменить агар на желатин, иначе зефир домашний совсем не будет напоминать покупной. Однако яблочное пюре можно заменить на любое другое фруктовое или ягодное. В классическом домашнем зефире рецепт содержит кислые яблоки - с ними десерт хорошо держит форму.

Перед тем, как сделать зефир в домашних условиях, заранее подготовьте кулинарный мешок с насадкой.

Сначала сделайте сироп. В сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините воду с сахаром, агаром и яблочным или ягодным пюре. Для приготовления пюре просто перебейте фрукты миксером.

Поставьте сироп на средний огонь и оставьте вариться. В это время займитесь приготовлением белковой массы. Не забывайте периодически помешивать сироп, иначе он подгорит. После закипания сироп варится примерно 5 минут. Если есть кухонный термометр, то смесь варите до 105°.

Для приготовления белковой массы понадобится 60 г куриного белка - столько содержится в одном крупном или двух мелких яйцах. Вылейте белок в емкость для сбивания, добавьте лимонную кислоту и щепотку соли. Взбивайте белок на средней скорости миксера, пока он не превратится в пену. Затем частями всыпайте сахар, продолжая взбивать смесь. Примерно через 5-7 минут взбивания белковая смесь (меренга) будет готова. При переворачивании емкости белок не должен стекать вниз.

Как только сироп и белковая смесь готовы, сразу вливайте горячий сироп тонкой струей в меренгу, взбивая смесь на высокой скорости. Постарайтесь, чтобы сироп не попадал на стенки чаши, иначе посуду будет трудно отмыть. Взбивайте основу для зефира примерно 2 минуты на максимальной скорости миксера. Масса должна стать плотной и мягкой, как вата.

Переложите теплую массу в кондитерский мешок и высадите половинки зефира на противень. Оставьте десерт застывать на 3-4 часа или на ночь. Готовый зефир обваляйте в сахарной пудре, чтобы он не лип к рукам. Соедините половинки зефира и подавайте к чаю.

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