Готовим воздушные оладьи на дрожжах из минимума ингредиентов.

Все мы когда-то были маленькими, ели в детском саду пышные оладьи с повидлом или вареньем, запивая компотом. Теперь их можно приготовить самостоятельно и окунуться в приятную ностальгию - УНИАН подскажет "тот самый" рецепт оладушек из детства.

Вкуснейшие оладьи - рецепт по ГОСТ

Такие дрожжевые оладьи может пожарить любая хозяйка - никаких особенных продуктов для этого не нужно. Единственное - придется купить дрожжи, но и они, скорее всего, точно завалялись кухонном шкафчике. Вам понадобятся:

480 гр муки;

480 мл воды;

1 яйцо;

5 гр сухих дрожжей;

1 ч.л соли;

1.5 ст.л сахара;

30 мл растительного масла для жарки.

Из указанного количества продуктов у вас получится около 40 оладий.

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Запоминайте, как приготовить оладьи из перечисленных ингредиентов

Подогреть воду до 40 градусов Цельсия, всыпать соль, сахар и дрожжи, перемешать, добавить яйцо. Взболтать воду, просеять муку и всыпать мелкими порциями, постоянно помешивая. Не стоит засыпать сразу все количество - лучше ориентироваться на консистенцию теста. Накрыть миску с тестом полотенцем или пищевой пленкой, убрать в теплое место на 1 час.

Когда пройдет время, достать тесто, тщательно перемешать, снова накрыть и убрать на час. Разогреть сковороду на сильном огне, добавив растительное масло. Достать емкость с тестом и, не перемешивая его, зачерпнуть ложкой необходимое количество. Выложить на сковороду несколько порций, жарить оладьи до готовности с обеих сторон.

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