Как сделать цукаты из апельсиновых корок или тыквы быстро и просто - узнайте в материале УНИАН.

Цукаты - это кусочки фруктов, которые нужно варить в сиропе, а затем высушивать. Такие сладости можно купить в магазине или приготовить дома самостоятельно - так даже полезнее. УНИАН расскажет, как сделать цукаты из тыквы в домашних условиях или такой же деликатес, но из цитрусовых.

Быстрые цукаты из апельсиновых корок или мандарина

Апельсины, мандарины или лимон - 2.5 кг

Сахар - 6 стаканов

Сахарная пудра - 1 стакан

Цитрусовые вымыть и высушить, выжать сок. Кожуру выложить в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она покрывала цедру. Довести воду до кипения, варить 3 минуты, затем воду слить. Повторить процедуру еще два раза. Выложить шкурки на противень, остудить. Счистить с кожуры белую часть, а остальное нарезать полосочками.

В большую кастрюлю налить 8 стаканов воды, добавить сахар, довести сироп до кипения. Выложить шкурки цитрусовых, варить, помешивая, на минимальном огне около трех часов. Следить, чтобы сахар не карамелизовался и не становился коричневого цвета.

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Достать шумовкой цукаты, выложить на решетку над противнем, сушить в духовке 8-9 часов при 50 °C до полного высыхания. Готовые цукаты обвалять в сахарной пудре, пересыпать в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой. Хранить сладости в таком виде можно до двух недель.

Цукаты из тыквы с лимоном - рецепт

Тыква - 0,5 кг

Сахарная пудра - 50 г

Сахар - 100 г

Вода - 80 мл

Лимон - 0,5 шт.

Сода - 1 ч. л. (на 0,5 л воды)

Тыкву разрезать, убрать семена, промыть овощ и нарезать его кубиками среднего размера. Выложить тыкву в глубокую емкость, залить водой с растворенной в ней содой. Оставить на ночь, утром воду слить, и обсушить кусочки тыквы на бумажном полотенце.

В кастрюлю или казан высыпать сахар, влить 80 мл воды, поставить емкость на плиту. Варить сироп на медленном огне, помешивая, до кипения, а потом через 1-2 минуты выключить. Выложить тыкву в сироп, перемешать и оставить на 3-4 часа. После этого тыкву убрать шумовкой, а сироп слить в другую емкость. Лимон нарезать дольками, выложить в сироп, залить им тыкву и довести до кипения. Выключить огонь, оставить остывать.

Застелить противень пергаментной бумагой или взять решетку, выложить на нее кусочки тыквы и сушить в духовке 2-3 часа при 50°C. Готовые тыквенные цукаты обвалять в сахарной пудре и подавать к столу.

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