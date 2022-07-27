Что входит в состав пастилы и как сделать вкуснейшее лакомство своими руками - узнайте в материале УНИАН.

Фруктово-ягодную пастилу делают из сока различных плодов, добавляя сахар или мед. Некоторые хозяйки готовят диетическую пастилу, в состав которой входят только фрукты и ягоды, что особенно приятно для девушек, следящих за фигурой.

УНИАН расскажет, как сделать пастилу на зиму, обеспечив себя вкусным десертом, или приготовить ее для употребления сейчас.

Белевская пастила - рецепт

яблоки - 800 гр;

сахар - 170 гр;

яичный белок - 1 шт;

сахарная пудра - 50 гр.

Яблоки вымыть, обсушить, запечь в духовке 15 минут при 180°C. Остудить, отделить мякоть от кожуры и косточек, а затем взбить в блендере. Взвесить готовую массу и на каждые 500 гр пюре взять 170 гр сахара. Начать взбивать пюре миксером, в процессе добавляя белок и сахар, который нужно всыпать постепенно, тщательно перебивая его венчиками. Оптимальное время взбивания - около 10 минут. В итоге вы получите пышную белую массу, похожую на взбитые белки.

Далее нужно отделить 4 ст.л этой самой массы и убрать ее в холодильник - она пригодится позже. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить ровным слоем яблочно-белковую массу. Отправить ее в духовку и сушить 4-6 часов при температуре 70-80°C (если температура будет выше, то вместо пастилы вы получите безе).

ВАЖНО: сушить пастилу нужно в духовке с приоткрытой дверцей, чтобы влага испарялась. Готовая пастила окрасится в кремовый цвет и не будет липнуть к рукам. Высушенную пастилу нужно остудить и выдержать в течение 12 часов, а затем снять с нее бумагу. Сформировать пастилу, разрезав пласты на ровные части и "склеив" их между собой яблочной массой, которую вы ранее убирали в холодильник.

Готовую пастилу снова просушить в духовке 1-2 часа при температуре 70-80°C с приоткрытой дверцей. Затем оставить десерт на 12 часов, а затем нарезать ее порционно и обвалять в сахарной пудре.

Пастила из вишни

вишня - 1 кг;

сахар - 200 гр.

Вишню промыть, перебрать, удалить косточки и обсушить ягоды. Выложить ягоды в кастрюлю с толстым дном и поставить на средний огонь, чтобы вишни пустили сок. Варить 5-7 минут, затем добавить сахар и снова варить 15 минут, постоянно помешивая. Взять блендер и измельчить ягоды с сахаром в пюре. Противень застелить пергаментом и выложить на него вишневое пюре. Сушить пастилу в духовке при 70-80°C 4-6 часов, затем остудить. Готовую пастилу свернуть "трубочками" или нарезать полосками.

Пастила из смородины красной или черной

красная или черная смородина - 400 гр;

сахар - 200 гр;

вода - 20 мл.

Ягоды смородины перебрать, промыть и обсушить. Выложить в кастрюлю с толстым дном, налить немного воды и поставить на огонь. Варить 5 минут, пока ягоды не начнут лопаться, а затем снять с плиты. Погружным блендером измельчить смородину до состояния пюре, по желанию можно дополнительно протереть через сито. Добавить сахар, перемешать, 30 минут варить на плите, помешивая.

Противень застелить пергаментом и вылить на него горячее пюре. Разровнять, отправить сушиться в духовку на 3-4 часа при температуре 60-80°C. Готовую пастилу остудить, разрезать на полоски или свернуть в "трубочки".

Домашняя пастила из яблок, меда и корицы

яблоки - 1.5 кг;

мед - 2 ст.л;

корица - 1 ч.л

Яблоки промыть, удалить косточки и черенки, разрезать на небольшие дольки. Запечь яблоки в духовке, чтобы они были полностью мягкими, затем достать, измельчить блендером в пюре. В процессе приготовления добавить корицу, перемешать, затем переложить массу в кастрюлю и варить 30 минут на среднем огне. В конце добавить мед и снова перемешать.

Противень для выпечки застелить пергаментом и выложить на него яблочное пюре. Разровнять лопаткой и отправить в духовку на 6-8 часов, выставив температуру в 60-80°C. Готовую пастилу проверять рукой - она не должна прилипать. В конце десерт остудить и положить в холодильник на 2 дня - остывший, он будет легче "отставать" от бумаги. По истечение этого срока нарезать пастилу полосками и свернуть в трубочки.

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