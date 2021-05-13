Приготовить вкусное мороженое дома по силам любому человеку.

Мороженое - любимый десерт в жаркие дни. Сладкое и тающее во рту лакомство очень любят многие взрослые и дети. Если качество магазинного мороженого вызывает у вас сомнения, можно приготовить десерт дома. Домашнее мороженое можно приготовить с любой начинкой - просто добавьте в него кусочки фруктов или ягод, джем, сгущенку или растопленный шоколад.

Домашний пломбир из молока и сливок

Молоко - 160 мл.

Желток - 3 шт.

Сахар - 150 г.

Сливки - 500 г.

Ванильный экстракт или ванилин - 2 г.

Молоко подогреть, но не кипятить. Отдельно взбить белки с желтками. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить в желтки горячее молоко. Сахар должен полностью раствориться. Перелить массу в кастрюлю и нагреть на среднем огне до легкого загустения, но не кипятить. Затем поставить кастрюлю в емкость с холодной водой и остудить смесь до комнатной температуры.

Холодные сливки сразу из холодильника взбить миксером до кремообразного состояния. Через сито вмешать сливки в молочную смесь. Добавить ваниль и перемешать до однородности. Выложить массу в форму и поставить в морозильную камеру на 4 часа. Раз в час смесь помешивать ложкой, чтобы она застыла равномерно.

Домашнее мороженое из сливок

Сливки 33-35% - 300 г.

Сахарная пудра - 50 г.

Ванильный сахар - 8 г.

Сливки для мороженого должны быть хорошо охлаждены. Рекомендуется также на несколько минут положить в морозилку венчик миксера и миску для взбивания. Сливки вылить в емкость и взбивать миксером, постепенно добавляя сахарную пудру и ванильный сахар. Взбивать до устойчивых пиков (примерно 5 минут). По желанию добавить в мороженое фрукты, джем или сгущенку (тогда количество сахара нужно уменьшить). Переложить в пластиковый контейнер и поставить в морозилку минимум на 4 часа.

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Автор: Екатерина Пулатова