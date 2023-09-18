Простые шоколадные конфеты готовятся за считанные минуты.

Шоколадные конфеты своими руками готовятся просто и без хлопот. Мы собрали 3 очень простых рецепта конфет, которые состоят всего лишь из 3 ингредиентов. Готовятся они очень быстро, а на вкус получаются насыщенными и натуральными. Ещё одна причина приготовить домашние шоколадные конфеты - уверенность в составе. Вы точно будете знать, что десерт приготовлен из лучших ингредиентов.

Шоколадные конфеты с бананом

Ингредиенты:

печенье - 300 г;

бананы - 2 шт.;

молочный шоколад - 200 г.

Приготовить такие конфеты очень просто. Перебейте бананы в пюре с помощью блендера или вилки, а печенье измельчите в крошку. Смешайте перебитые бананы с печенье и замесите густое липкое тесто. Мокрыми руками раскатайте тесто в небольшие кружочки.

Видео дня

Шоколад выложите в большую кастрюлю и растопите на водяной бане. Подготовьте противень с пергаментом. Конфеты поочередно выложите в миску с растопленным шоколадом и покройте глазурью со всех сторон. Оставьте в холодильнике на пару часов для остывания.

Конфеты баунти

Ингредиенты:

кокосовая стружка - 300 г;

сгущенное молоко - 220 г;

молочный шоколад - 200 г.

Кокосовую стружку постепенно смешать со сгущенным молоком. Должна получиться густая масса, которая не растекается. Выложить на противень с пергаментом массу в форме конфет, накрыть сверху пленкой и поставить в морозилку на 20-30 минут.

Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. В застывшие конфеты воткнуть вилку, и окунуть каждую в растопленный шоколад. Оставить в холодильнике на несколько часов для застывания.

Шоколадные конфеты со сгущенкой

Ингредиенты:

сгущенка белая - 1 банка;

сливочное масло - 1 стол. л.;

какао-порошок - 4 стол. л. + 2 стол. л. для посыпки.

Сгущенку вылить в металлическую кастрюлю с толстым дном. Добавить 4 ложки какао и тщательно перемешать. Затем вмешать мягкое сливочное масло и поставить массу на средний огонь. Довести смесь до кипения при постоянном помешивании и убавить огонь до минимального. Уваривать массу 7-10 минут. Снять с огня после загустения.

Квадратную или прямоугольную стеклянную форму застелить пищевой пленкой и выложить массу. Разровнять лопаткой, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 4 часа.

После застывания смесь напомнит густое желе. Достать массу и нарезать квадратными кусочками, а потом присыпать конфеты какао. Хранить десерт в холодильнике.

Вас также могут заинтересовать новости: