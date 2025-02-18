Популярное в прошлом пирожное "Ежики" или "Киевские каштаны" можно повторить дома.

В советские времена популярным в Украине было пирожное "Ежики", которое для многих является вкусом детства. Это лакомство также называли "Золотая нива" или "Киевские каштаны". Со временем про него забыли, и сейчас ни в одном магазине его не купить. Однако легендарный десерт можно приготовить самим - это совсем не трудно.

Печенье "Киевские каштаны" или "Ежики" готовится из похожего на песочное тесто, но вместо сырых яиц используют вареные желтки. Внутрь заворачивают изюм, чернослив, орехи или вишню. Но и без начинки пирожное очень вкусное. Готовые изделия покрывают глазурью и вафельной крошкой.

Как приготовить печенье "Ежики" - пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

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сливочное масло - 220 г;

сахар - 100 г;

вареные яичные желтки - 5 шт.;

сметана - 4 стол. л.;

мука - 250 г;

ванилин - щепотка;

сода - щепотка.

Ингредиенты для глазури:

сливочное масло - 60 г;

сахар - 250 г;

молоко - 100 мл;

какао - 4 стол. л.

Дополнительно:

вафли - 200 г;

начинка по вкусу (орехи, сухофрукты, вишни).

Отваренные вкрутую яйца разделите на белки и желтки, последние разомните вилкой. Сливочное масло оставьте до размягчения и смешайте с сахаром до однородности. Смешайте с желтковой массой. Добавьте сметану и ванильный сахар. Муку просейте через сито, смешайте с содой и соедините с остальными ингредиентами. Получится однородное и не липкое тесто.

Из теста сформируйте одинаковые шарики и приплюсните. Выложите внутрь каждого начинку и снова закатайте. Выпекайте печенья на противне с пергаментом 12 минут при 180°.

Для приготовления глазури растопите сливочное масло и смешайте с молоком, сахаром и порошком какао. Доведите до кипения и снимите с огня. Вафли натрите на терке или измельчите блендером. Готовые "ежики" окуните в глазурь и обваляйте в вафлях.

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