Вкусный слоеный рулет с румяной, хрустящей корочкой и ароматными яблоками внутри.

Яблочный штрудель - вкусная и ароматная выпечка в виде рулета из пресного, тонко раскатанного, почти прозрачного, теста. А в начинку, конечно же, добавляют много яблок, довольно часто сдобренных изюмом и корицей, в результате чего получается вкусная и ароматная выпечка.

Вообще слово "штрудель" переводится как "водоворот", ведь изделие действительно закручивают в виде водоворота или рулета. Считается, что штрудель придумали в Австрии, поэтому классическим считается штрудель венский - с яблоками, изюмом и корицей.

Яблочный штрудель с орехами

Для теста

Мука - 250 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Вода - 100 мл

Соль - 1 щепотка

Масло растительное - 2 ст. л.

Для начинки

Яблоки - 8 шт.

Орехи - 100 г

Изюм - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Лимон - 0,5 шт.

Сахар - 50 г

Корица - 0,5 ч. Л.

Приготовление теста. В муку добавить немного растительного масла, соль и яйцо, смешать все. Постепенно влить теплую воду. Замесить тесто.

Разделить тесто на две половины, на одну из них добавить еще немного масла. Накрыть второй половиной. Еще раз замесить тесто, чтобы оно пропиталось маслом.

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Скатать тесто в шар и еще полить маслом, накрыть и оставить ненадолго.

Приготовление начинки. Яблоки почистить, нарезать и сбрызнуть лимонным соком. Изюм обдать кипятком, а орехи подсушить в духовке и немного измельчить. Смешать сахар и корицу.

Раскатать очень тонкое тесто. Чтобы было легче скручивать штрудель, лучше делать это на силиконовом коврике или на полотенце, присыпанном мукой. Пласт теста смазать размягченным сливочным маслом, кроме краев.

Выложить на него равномерно яблоки, изюм и орехи. Посыпать сахаром с корицей и распределить остальные масла.

Аккуратно свернуть в рулет. Края теста смазывать взбитым яйцом и "заклеить" шов.

Штрудель вместе с ковриком переложить на противень (или смазать его сливочным маслом и присыпать мукой). Смазать изделие яйцом и отправить в разогретую до 180°С духовку на 40 минут.

В процессе выпекания стоит еще несколько раз смазывать штрудель яйцом. Готовую выпечку можно накрыть влажным полотенцем, а затем наслаждаться ароматным штруделем.

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Автор: УНИАН