Шарлотка с яблоками – популярный и просто десерт, который понравится абсолютно всем. Такой пирог готовится из простых и доступных ингредиентов. С шарлоткой справятся даже те кулинары, которые впервые берутся за тесто. Ароматная сочная шарлотка незаменима к чаепитию.
Шарлотка с яблоками: классический рецепт
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Сахарная пудра – 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 100 г.
- Мука – 100 г.
- Яблоки – 4 шт.
Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать тонкими дольками. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. В отдельную посуду вбить яйца и взбить миксером. Добавить сахар и ванильный сахар, и ещё раз взбить миксером до светлой пены. Постепенно добавить в яйцо муку с разрыхлителем.
Читайте такжеКак правильно варить кофе в турке: секрет ароматного напиткаФорму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в форму дольки яблок, залить тестом. Духовку разогреть до 170 градусов. Запекать шарлотку 35-40 минут. Готовую шарлотку вынуть из формы и посыпать пудрой.
Шарлотка с яблоками в мультиварке
- Мука – 1 стакан.
- Растительное масло – 1 ч.л.
- Сахар – 100 г.
- Куриные яйца – 3 шт.
- Яблоки – 400 г.
- Ванильный сахар – 1 упаковка.
- Сахарная пудра – 20 г.
- Корица по вкусу.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать на тонкие дольки. Яйца взбить миксером с сахаром и ванилином. Муку просеять несколько раз и понемногу всыпать в яичную смесь. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Выложить нарезанные яблоки на дно чаши и залить тестом. Выпекать шарлотку 40 минут в режиме "Выпечка".
Шарлотка с яблоками: видеорецепт
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