Рецепт шарлотки с яблоками всегда выручит, если нужно приготовить универсальный и простой десерт.

Шарлотка с яблоками – популярный и просто десерт, который понравится абсолютно всем. Такой пирог готовится из простых и доступных ингредиентов. С шарлоткой справятся даже те кулинары, которые впервые берутся за тесто. Ароматная сочная шарлотка незаменима к чаепитию.

Шарлотка с яблоками: классический рецепт

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 100 г.

Мука – 100 г.

Яблоки – 4 шт.

Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать тонкими дольками. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. В отдельную посуду вбить яйца и взбить миксером. Добавить сахар и ванильный сахар, и ещё раз взбить миксером до светлой пены. Постепенно добавить в яйцо муку с разрыхлителем.

Читайте такжеКак правильно варить кофе в турке: секрет ароматного напиткаФорму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в форму дольки яблок, залить тестом. Духовку разогреть до 170 градусов. Запекать шарлотку 35-40 минут. Готовую шарлотку вынуть из формы и посыпать пудрой.

Шарлотка с яблоками в мультиварке

Мука – 1 стакан.

Растительное масло – 1 ч.л.

Сахар – 100 г.

Куриные яйца – 3 шт.

Яблоки – 400 г.

Ванильный сахар – 1 упаковка.

Сахарная пудра – 20 г.

Корица по вкусу.

Яблоки очистить от кожуры и нарезать на тонкие дольки. Яйца взбить миксером с сахаром и ванилином. Муку просеять несколько раз и понемногу всыпать в яичную смесь. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Выложить нарезанные яблоки на дно чаши и залить тестом. Выпекать шарлотку 40 минут в режиме "Выпечка".

Шарлотка с яблоками: видеорецепт

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Автор: Екатерина Пулатова