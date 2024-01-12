Очень вкусные и нежные сырники в мультиварке не уступают приготовленным в сковороде.

Мультиварка - очень полезное устройство на любой кухне. В чаше мультиварки можно приготовить очень вкусные сырники. С этим рецептом справятся даже новички в готовке. Мы расскажем, как готовить сырники в мультиварке - жареные и приготовленные на пару. В первом варианте изделия будут хрустящими, а во втором - нежными и диетическими.

Сырники в мультиварке жареные

Ингредиенты:

творог - 300 г;

яйца - 1 шт.;

сахар - 2 стол.л.;

мука - 4 стол.л.;

ванилин - щепотка;

подсолнечное масло - 2 стол. л.

Творог берите мягкий и однородный, без крупных комочков. Можно использовать домашний или жирный (более 9%) творог, но не влажный.

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В творог вбейте яйцо и всыпьте сахар, перемешайте до однородности. В творожную массу просейте муку через сито. Часть муки оставьте для обваливания сырников.

Из творожного теста руками сформируйте сырники и обваляйте в муке со всех сторон. Мультиварку включите на 30 минут на режим "Выпечка" или "Пирог". Подождите несколько минут, пока она разогреется. Влейте в чашу подсолнечное масло и подождите ещё пару минут. Выложите в мультиварку сырники и готовьте под крышкой 8-10 минут, затем с другой ещё 10 минут.

Готовые сырники подавайте с сахарной пудрой, сметаной или вареньем.

Диетические сырники на пару в мультиварке

Ингредиенты:

творог - 250 г;

мука - 50 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 2 стол. л.;

разрыхлитель для теста - 0.5 чайн. л.;

ванилин - щепотка;

соль - щепотка;

сливочное масло - 1 стол. л.

Творог размять вилкой до однородности, всыпать ванилин, соль и сахар, добавить сметану и перемешать до однородности. Вбить яйцо и всыпать муку с разрыхлителем. Замешивать тесто, пока оно не станет однородным и густым.

Сырники в мультиварке на пару можно слепить вручную мокрыми руками. Если готовите сырники на пару в мультиварке для детей, то можно разлить тесто в красивые силиконовые формочки, смазанные сливочным маслом.

В мультиварку влить воду и включить режим "Варка на пару" на 25 минут. Выложить сырники в корзину для пароварки и готовить около 20 минут.

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