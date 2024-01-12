Мультиварка - очень полезное устройство на любой кухне. В чаше мультиварки можно приготовить очень вкусные сырники. С этим рецептом справятся даже новички в готовке. Мы расскажем, как готовить сырники в мультиварке - жареные и приготовленные на пару. В первом варианте изделия будут хрустящими, а во втором - нежными и диетическими.
Сырники в мультиварке жареные
Ингредиенты:
- творог - 300 г;
- яйца - 1 шт.;
- сахар - 2 стол.л.;
- мука - 4 стол.л.;
- ванилин - щепотка;
- подсолнечное масло - 2 стол. л.
Творог берите мягкий и однородный, без крупных комочков. Можно использовать домашний или жирный (более 9%) творог, но не влажный.
В творог вбейте яйцо и всыпьте сахар, перемешайте до однородности. В творожную массу просейте муку через сито. Часть муки оставьте для обваливания сырников.
Из творожного теста руками сформируйте сырники и обваляйте в муке со всех сторон. Мультиварку включите на 30 минут на режим "Выпечка" или "Пирог". Подождите несколько минут, пока она разогреется. Влейте в чашу подсолнечное масло и подождите ещё пару минут. Выложите в мультиварку сырники и готовьте под крышкой 8-10 минут, затем с другой ещё 10 минут.
Готовые сырники подавайте с сахарной пудрой, сметаной или вареньем.
Диетические сырники на пару в мультиварке
Ингредиенты:
- творог - 250 г;
- мука - 50 г;
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 2 стол. л.;
- разрыхлитель для теста - 0.5 чайн. л.;
- ванилин - щепотка;
- соль - щепотка;
- сливочное масло - 1 стол. л.
Творог размять вилкой до однородности, всыпать ванилин, соль и сахар, добавить сметану и перемешать до однородности. Вбить яйцо и всыпать муку с разрыхлителем. Замешивать тесто, пока оно не станет однородным и густым.
Сырники в мультиварке на пару можно слепить вручную мокрыми руками. Если готовите сырники на пару в мультиварке для детей, то можно разлить тесто в красивые силиконовые формочки, смазанные сливочным маслом.
В мультиварку влить воду и включить режим "Варка на пару" на 25 минут. Выложить сырники в корзину для пароварки и готовить около 20 минут.