Свежеиспеченные ароматные рогалики прекрасно сочетаются с чаем или кофе.

Рогалики - прекрасное лакомство к чаю и один из самых традиционных десертов стола. Простыми и в то же время очень вкусными являются домашние рогалики из теста на сметане.

Нежное песочное тесто с неповторимым ароматом свежей выпечки прекрасно сочетается с кисловатым вкусом варенья или любой другой начинкой на собственный вкус. А выбор начинки довольно большой: мак, орехи, мармелад, сгущенное молоко, заварной крем, творог.

Рогалики с повидлом

Мука - 350 г

Яйца - 1 шт.

Сливочное масло - 200 г

Сахар - 100 г

Сметана - 2 ст. л.

Сода пищевая - 1 г

Соль - 1 г

Повидло - 0,5 ст.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Муку просеять через сито и добавить щепотку соды и соли.

Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертСоединить мягкое масло и сахар. Взбить все вместе в течение 2-3 минут, чтобы масло стало легче. Затем добавить яйцо и сметану. Все хорошо перемешать.

Постепенно подсыпать в тесто муку и замесить песочное тесто. Долго замешивать не надо, иначе в него войдет лишняя мука и изделия из него будут жесткие. Готовое тесто получается очень мягким, нежным и пластичным.

Разделить тесто на 2-3 части и каждую раскатать в круг. Разрезать тесто на сегменты.

На широкую часть выложить немного любого густого повидла. Широкую часть теста немного растянуть в ширину и накрыть повидло, слегка прижать по бокам. Затем свернуть в рулетик по направлению к узкой части.

Выложить рогалики на противень, застеленный пекарской бумагой. Отправить противень в разогретую до 190°С духовку, на 20-30 минут, ориентируясь на свою духовку.

Когда рогалики станут аппетитного золотистого цвета, вынуть их из духовки и немного остудить. Можно немного посыпать сахарной пудрой.

Рогалики с творожной начинкой

Пшеничная мука - 2 ст.

Куриные яйца - 1 шт.

Сливочное масло - 100 г

Сметана - 70 г

Сахар - 1 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Для начинки

Сахар - 1 ст. л.

Творог - 150 г

Муку смешать с порезанным сливочным маслом. Яйцо взбить с сахаром до однородности.

Вылить в тесто яичную массу и перемешать до однородного состояния. Насыпать разрыхлитель и добавить сметану. Замесить густое тесто.

Творог смешать с сахаром и хорошо размять ложкой.

Тесто раскатать тонко и порезать на треугольники. Разложить по треугольничкам творожную начинку. Скрутить заготовки в виде рогаликов и положить на противень с пергаментом.

Отправить рогалики в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 190°С. Немного остудить рогалики и можно лакомиться с ароматным чаем.

Рогалики с орехами и сгущенкой

Для теста

Мука - 400 г

Сметана - 200 г

Масло сливочное (маргарин) - 200 г

Сахарная пудра - 2 ст. л. (+ столько же для посыпки)

Соль - 1 ч. л.

Ванилин - 1 г

Для начинки

Орехи грецкие - 150 г

Сгущенное молоко - 2-3 ст. л.

Сахар коричневый - 2-3 ст. л.

Соединить просеянную муку, соль и сахарную пудру. Перемешать сыпучие компоненты. Добавить охлажденное сливочное масло и перетереть все в крошку.

Затем добавить сметану и замесить мягкое, послушное тесто. Оно получается настолько мягким, что можно не ставить его в холодильник.

Разделить тесто на 4 равные части. В работу взять одну часть, остальное положить в прохладное место.

Орехи поджарить на сухой сковороде и остудить.

Измельчить их до получения крошки, но не слишком мелко. Добавить сахар и сгущенку, чтобы получилась плотная ореховая начинка, которая не растекается и держит форму.

Раскатать одну часть теста в круглый пласт и разрезать на сегменты: сначала – на 4 части, а потом еще каждый сегмент – на три части. В результате получится 12 сегментов.

Выложить начинку на более широкий край. Скрутить рогалики, слегка прижимая краешки теста. Сделаете так со всем тестом и начинкой.

Выложить рогалики на противень с пергаментом. Можно его слегка смазать маслом.

Выпекать рогалики в разогретой до 190°С духовке примерно 30 минут, до легкого зарумянивания. Время выпекания зависит от свойств духовки.

Горячие рогалики посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

Дрожжевые рогалики на сметане с повидлом

Мука - 500 г

Дрожжи свежие - 30 г

Сметана - 3 ст. л.

Маргарин - 200 г

Сахар - 1 ст. л.

Яйца - 3 шт.

Соль - 1 щепотка

Ванилин - 1 щепотка

Густое варенье - 300 г

Измельчить дрожжи и добавить к ним сахар, перемешать.

В отдельной посуде взбить яйца - то есть хорошо перемешать белки с желтками.

Читайте такжеНевероятный шоколадный фондан: как приготовить изысканный десертДобавить яйца и сметану к талым дрожжам. Хорошо размешать. Всыпать к полученной смеси муку и ванилин. Перемешать ложкой или руками.

Растопить маргарин, охладить и добавить в тесто. В результате должно получиться гладкое и красивое тесто. Выложить его в миску, накрыть и положить в холодильник примерно на 1-1,5 ч. Тесто должно увеличиться в два раза.

Достать тесто из холодильника и разделить на 8 частей. Взять одну часть и тонко раскатать примерно толщиной 1,5-2 мм. Должен получиться круг с ровными краями.

Разрезать тесто на 8 частей-треугольников. На широкий край треугольника выложить густое варенье и скрутить рогалики. Выложить их на смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать рогалики молоком или сладкой водой.

Отправить выпекать рогалики 30 минут при температуре 160°С. Перед подачей на стол посыпать вкусности сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН