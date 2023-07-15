Рассказываем, как приготовить булочки Синнабон - рецепт, который получится даже у новичков.

Нежнейшие булочки со сливочным кремом и корицей - мечта любителя сладостей, ведь лучше выпечки, чем эта, не найти. УНИАН подскажет, как испечь булочки с корицей Синнабон самостоятельно и с первого раза.

Коричные булочки Синнабон - простой рецепт

Ингредиенты на тесто:

два яйца;

две столовых ложки сахара;

половина чайной ложки соли;

стакан молока;

две столовых ложки сливочного масла;

один пакетик сухих дрожжей;

один пакетик ванильного сахара;

полкило пшеничной муки.

Крем для Синнабон:

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сто двадцать грамм сливочного сыра;

стакан сахарной пудры;

три столовых ложки сливочного масла.

Для начинки нужно будет дополнительно взять две столовых ложки сливочного масла, сто двадцать грамм коричневого сахара и пакетик молотой корицы.

Начинаем готовить Синнабон с корицей

В емкости соедините дрожжи, 1 ч.л сахара и 50 мл теплого молока. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи поднялись. В отдельной миске взбейте венчиком яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром. Влейте оставшееся теплое молоко и перемешайте. Добавьте дрожжи и растопленное сливочное масло. Всыпьте 3\4 просеянной муки, перемешайте ложкой. Оставшуюся муку подсыпайте порциями, контролируя консистенцию теста.

Накройте тесто пленкой, оставьте на час-полтора. В миске смешайте корицу и коричневый сахар, когда подойдет тесто, раскатайте его на столе в пласт толщиной 1 см. Смажьте сливочным кремом, посыпьте сахаром с корицей. Сверните тесто в рулет, разрежьте на несколько кусочков. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 20 минут. Потом запекайте в духовке 20-25 минут при 180 градусах.

Приготовьте начинку: смешайте сливочное масло и сахарную пудру, добавьте сливочный сыр. Смажьте горячие булочки кремом дважды, чтобы они лучше пропитались, и подавайте к столу.

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