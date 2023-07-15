Нежнейшие булочки со сливочным кремом и корицей - мечта любителя сладостей, ведь лучше выпечки, чем эта, не найти. УНИАН подскажет, как испечь булочки с корицей Синнабон самостоятельно и с первого раза.
Коричные булочки Синнабон - простой рецепт
Ингредиенты на тесто:
- два яйца;
- две столовых ложки сахара;
- половина чайной ложки соли;
- стакан молока;
- две столовых ложки сливочного масла;
- один пакетик сухих дрожжей;
- один пакетик ванильного сахара;
- полкило пшеничной муки.
Крем для Синнабон:
- сто двадцать грамм сливочного сыра;
- стакан сахарной пудры;
- три столовых ложки сливочного масла.
Для начинки нужно будет дополнительно взять две столовых ложки сливочного масла, сто двадцать грамм коричневого сахара и пакетик молотой корицы.
Начинаем готовить Синнабон с корицей
В емкости соедините дрожжи, 1 ч.л сахара и 50 мл теплого молока. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи поднялись. В отдельной миске взбейте венчиком яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром. Влейте оставшееся теплое молоко и перемешайте. Добавьте дрожжи и растопленное сливочное масло. Всыпьте 3\4 просеянной муки, перемешайте ложкой. Оставшуюся муку подсыпайте порциями, контролируя консистенцию теста.
Накройте тесто пленкой, оставьте на час-полтора. В миске смешайте корицу и коричневый сахар, когда подойдет тесто, раскатайте его на столе в пласт толщиной 1 см. Смажьте сливочным кремом, посыпьте сахаром с корицей. Сверните тесто в рулет, разрежьте на несколько кусочков. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 20 минут. Потом запекайте в духовке 20-25 минут при 180 градусах.
Приготовьте начинку: смешайте сливочное масло и сахарную пудру, добавьте сливочный сыр. Смажьте горячие булочки кремом дважды, чтобы они лучше пропитались, и подавайте к столу.