УНИАН назвал один дешевый секретный ингредиент, который сделает булочки воздушными как пух.

Домашние пышные булочки - идеальное лакомство к чаю. Невозможно устоять перед такой сдобой, даже если вы не являетесь сладкоежкой. Всего один дешевый ингредиент делает тесто невероятно воздушным, словно пух. Этот секретный ингредиент - уксус. Благодаря ему сдоба получается очень пышной и долго не черствеет.

Пышные булочки с изюмом

Молоко - 500 мл.

Мука - 900 г.

Дрожжи сухие - 10 г.

Сахар - 100 г.

Соль - 1 ч. л.

Ванилин по вкусу.

Яйцо - 2 шт

Растительное масло - 80 мл.

Сливочное масло - 50 г.

Уксус 9 % - 1 ст. л.

Разрыхлитель - 0,5 ст. л.

Изюм по вкусу.

Яйцо для смазывания булок - 1 шт.

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, ванилин, растительное масло и яйца. Хорошо перемешать и оставить смесь на 5 минут. Всыпать муку с разрыхлителем и слегка вымесить тесто вилкой. Затем добавить изюм, уксус и мягкое сливочное масло. Домесить тесто до готовности руками.

Накрыть тесто пленкой и оставить на 1-1,5 часа. За это время тесто должно подняться в два раза. Ещё раз обмять тесто руками и разделить на одинаковые шарики. Накрыть шарики пленкой и оставить на 15 минут. Переложить на противень с пергаментной бумагой.

Смазать булочки сверху и по бокам взбитым яйцом. По желанию посыпать кунжутом, корицей, цукатами или орехами. Выпекать булочки 25 минут при 180 градусах. Булочки получаются очень мягкими и долго не черствеют.

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