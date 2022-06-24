Домашние пышные булочки - идеальное лакомство к чаю. Невозможно устоять перед такой сдобой, даже если вы не являетесь сладкоежкой. Всего один дешевый ингредиент делает тесто невероятно воздушным, словно пух. Этот секретный ингредиент - уксус. Благодаря ему сдоба получается очень пышной и долго не черствеет.
Пышные булочки с изюмом
- Молоко - 500 мл.
- Мука - 900 г.
- Дрожжи сухие - 10 г.
- Сахар - 100 г.
- Соль - 1 ч. л.
- Ванилин по вкусу.
- Яйцо - 2 шт
- Растительное масло - 80 мл.
- Сливочное масло - 50 г.
- Уксус 9 % - 1 ст. л.
- Разрыхлитель - 0,5 ст. л.
- Изюм по вкусу.
- Яйцо для смазывания булок - 1 шт.
В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, ванилин, растительное масло и яйца. Хорошо перемешать и оставить смесь на 5 минут. Всыпать муку с разрыхлителем и слегка вымесить тесто вилкой. Затем добавить изюм, уксус и мягкое сливочное масло. Домесить тесто до готовности руками.
Накрыть тесто пленкой и оставить на 1-1,5 часа. За это время тесто должно подняться в два раза. Ещё раз обмять тесто руками и разделить на одинаковые шарики. Накрыть шарики пленкой и оставить на 15 минут. Переложить на противень с пергаментной бумагой.
Смазать булочки сверху и по бокам взбитым яйцом. По желанию посыпать кунжутом, корицей, цукатами или орехами. Выпекать булочки 25 минут при 180 градусах. Булочки получаются очень мягкими и долго не черствеют.