Сырное печенье очень просто готовится и быстро съедается.

Печенье с сыром - очень вкусное лакомство к чаю и вину, или сытный перекус в школу ребенку. Это хрустящее солоноватое печенье с нежным сырным привкусом полюбится абсолютно каждому, кто его попробует. УНИАН публикует два простых рецепта сырного печенья: с твердым и с плавленым сыром.

Печенье с плавленым сыром и кунжутом

Мука пшеничная - 160 г.

Сливочное масло - 80 г.

Плавленый сыр - 200 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Кунжут - 3 ч.л.

Смесь итальянских трав - 1 ч.л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 2 ст.л.

Плавленый сыр перед приготовлением положите на 1 час в морозилку. Сливочное масло растопите в микроволновке. Соедините все сухие компоненты: муку, соль, сахар, сушеные травы, разрыхлитель и кунжут. Сыр достаньте из морозильной камеры и натрите на мелкой терке. Добавьте сыр к сухим компонентам и перемешайте до однородности.

Вбейте яйцо в смесь и влейте растопленное масло. Тщательно перемешайте тесто и при необходимости досыпьте муку. Сформируйте шар из теста и тонко раскатайте скалкой. Выложите раскатанное тесто на 90 минут в холодильник или на 30 минут в морозилку, чтобы оно затвердело.

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Затем вырежьте из пласта теста печенье. Выложите на противень с пергаментом и смажьте молоком сверху. Выпекайте 15 минут при 180°. Подавайте печенье, когда оно немного остынет.

Соленое песочное печенье с сыром

Мука - 200 г.

Сливочное масло - 100 г.

Тертый твердый сыр - 100 г.

Яйца - 2 шт. + 1 желток для смазывания

Соль и черный молотый перец - щепотка.

Просеять муку в глубокую миску и сделать углубление посередине. В центр выложить нарезанное кубиками масло комнатной температуры и щепотку соли. Перемешать руками до получения крупных хлопьев. Добавить в тесто два яйца, тертый сыр и щепотку перца. Замесить тесто руками до однородности и поставить в холодильник на 30 минут.

Разогреть духовку до 180°. Выстелить противень пергаментом. Раскатать тесто в тонкий прямоугольник. Вырезать печенье любой формы и проколоть зубочисткой в нескольких местах. Смазать печенья взбитым яйцом и присыпать солью. Выпекать сырное печенье 20 минут.

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