Печенье с сыром - очень вкусное лакомство к чаю и вину, или сытный перекус в школу ребенку. Это хрустящее солоноватое печенье с нежным сырным привкусом полюбится абсолютно каждому, кто его попробует. УНИАН публикует два простых рецепта сырного печенья: с твердым и с плавленым сыром.
Печенье с плавленым сыром и кунжутом
- Мука пшеничная - 160 г.
- Сливочное масло - 80 г.
- Плавленый сыр - 200 г.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Соль - 0.5 ч.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Кунжут - 3 ч.л.
- Смесь итальянских трав - 1 ч.л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Молоко - 2 ст.л.
Плавленый сыр перед приготовлением положите на 1 час в морозилку. Сливочное масло растопите в микроволновке. Соедините все сухие компоненты: муку, соль, сахар, сушеные травы, разрыхлитель и кунжут. Сыр достаньте из морозильной камеры и натрите на мелкой терке. Добавьте сыр к сухим компонентам и перемешайте до однородности.
Вбейте яйцо в смесь и влейте растопленное масло. Тщательно перемешайте тесто и при необходимости досыпьте муку. Сформируйте шар из теста и тонко раскатайте скалкой. Выложите раскатанное тесто на 90 минут в холодильник или на 30 минут в морозилку, чтобы оно затвердело.
Затем вырежьте из пласта теста печенье. Выложите на противень с пергаментом и смажьте молоком сверху. Выпекайте 15 минут при 180°. Подавайте печенье, когда оно немного остынет.
Соленое песочное печенье с сыром
- Мука - 200 г.
- Сливочное масло - 100 г.
- Тертый твердый сыр - 100 г.
- Яйца - 2 шт. + 1 желток для смазывания
- Соль и черный молотый перец - щепотка.
Просеять муку в глубокую миску и сделать углубление посередине. В центр выложить нарезанное кубиками масло комнатной температуры и щепотку соли. Перемешать руками до получения крупных хлопьев. Добавить в тесто два яйца, тертый сыр и щепотку перца. Замесить тесто руками до однородности и поставить в холодильник на 30 минут.
Разогреть духовку до 180°. Выстелить противень пергаментом. Раскатать тесто в тонкий прямоугольник. Вырезать печенье любой формы и проколоть зубочисткой в нескольких местах. Смазать печенья взбитым яйцом и присыпать солью. Выпекать сырное печенье 20 минут.