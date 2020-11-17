Свежеиспеченное печенье в формочках - вкусный десерт, приготовленный в домашних условиях на скорую руку.
Готовится оно довольно просто, обязательным условием является наличие специальных формочек: сердечек, звездочек, треугольничков, бабочек или других.
Такое лакомство можно промазать сгущенкой, добавить джем или посыпать сахарной пудрой – в общем декорировать сдобу по собственному желанию.
Фигурное песочное печенье
- Пшеничная мука - 420 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сахар - 150 г
- Куриные яйца - 1 шт.
- Сода пищевая - 2 г
Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Растереть его с сахаром до полного растворения последнего.
Читайте такжеВкуснейший Сметанник: как приготовить торт с нежным кремомВбить куриное яйцо, перемешать (можно использовать миксер).
Муку просеять и смешать со щепоткой соды. В смесь всыпать частями муку и замесить крутое тесто. Долго тесто не вымешивать, иначе печенье будет твердым.
Тесто обернуть полителеном и убрать на час в холодильник.
Затем раскатать его в пласт толщиной около сантиметра и формочками вырезать печенье.
Выложить его на смазанный маслом противень. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке около 25 минут. Ориентироваться следует на собственную духовку. Достать печенье, когда оно зарумянится.
Песочное печенье с джемом
- Мука - 300 г
- Сахарная пудра - 100 г
- Масло сливочное - 200 г
- Желток яичный - 1 шт.
- Ванилин - щепотка
- Джем, густое варенье или мармелад - 80 г
Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника.
Просеять в миску муку, сахарную пудру и ванилин. Добавить желток и сливочное масло, порезанное на кусочки.
Замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
Разогреть духовку до 180°С. Раскатать тесто на пергаменте в пласт толщиной 3 мм, вырезать формочками печенье. В половине заготовок сделать отверстие по центру (можно вырубкой для мастики или крышкой от пластиковой бутылки).
Выпекать в разогретой духовке в течение 8 минут. Готовому печенью дать остыть.
Намазать на целое печенье чайную ложку джема, сверху положить такую же фигурку с отверстием. Сильно прижимать не нужно, ведь печенье хрупкое. Сложить в жестяную банку и дать отлежаться. Песочное печенье намного вкуснее на следующий день.
Медовое печенье с орехами
- Мука - 400 г
- Масло сливочное - 100 г
- Сахар - 100 г
- Мед - 2 ст. л.
- Яйца - 2 шт.
- Разрыхлитель теста - 2 ч. л.
- Орехи грецкие - 80 г
Размягченное масло соединить с сахаром, смешать в однородную массу. Добавить мед и перемешать.
Читайте такжеИдеальный белый бисквит: как приготовить пышную выпечкуВбить яйца и хорошо перемешать. Смесь должна получиться гладкой, однородной, кремообразной.
Постепенно всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить однородное, мягкое, эластичное тесто.
Сформировать из него печенье с помощью формочек. Одну сторону печенья погрузить в измельченные грецкие орехи.
Застелить противень пергаментом. Выложить печенье орехами вверх. Отправить противень в духовку предварительно нагретую до 180°С и выпекать медовое печенье 20 минут. Готовую выпечку переложить на решетку и остудить.
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