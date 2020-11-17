Такое печенье обычно получается очень легким, нежным и хрупким.

Свежеиспеченное печенье в формочках - вкусный десерт, приготовленный в домашних условиях на скорую руку.

Готовится оно довольно просто, обязательным условием является наличие специальных формочек: сердечек, звездочек, треугольничков, бабочек или других.

Такое лакомство можно промазать сгущенкой, добавить джем или посыпать сахарной пудрой – в общем декорировать сдобу по собственному желанию.

Фигурное песочное печенье

Пшеничная мука - 420 г

Сливочное масло - 150 г

Сахар - 150 г

Куриные яйца - 1 шт.

Сода пищевая - 2 г

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Растереть его с сахаром до полного растворения последнего.

Читайте такжеВкуснейший Сметанник: как приготовить торт с нежным кремомВбить куриное яйцо, перемешать (можно использовать миксер).

Муку просеять и смешать со щепоткой соды. В смесь всыпать частями муку и замесить крутое тесто. Долго тесто не вымешивать, иначе печенье будет твердым.

Тесто обернуть полителеном и убрать на час в холодильник.

Затем раскатать его в пласт толщиной около сантиметра и формочками вырезать печенье.

Выложить его на смазанный маслом противень. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке около 25 минут. Ориентироваться следует на собственную духовку. Достать печенье, когда оно зарумянится.

Песочное печенье с джемом

Мука - 300 г

Сахарная пудра - 100 г

Масло сливочное - 200 г

Желток яичный - 1 шт.

Ванилин - щепотка

Джем, густое варенье или мармелад - 80 г

Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника.

Просеять в миску муку, сахарную пудру и ванилин. Добавить желток и сливочное масло, порезанное на кусочки.

Замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Разогреть духовку до 180°С. Раскатать тесто на пергаменте в пласт толщиной 3 мм, вырезать формочками печенье. В половине заготовок сделать отверстие по центру (можно вырубкой для мастики или крышкой от пластиковой бутылки).

Выпекать в разогретой духовке в течение 8 минут. Готовому печенью дать остыть.

Намазать на целое печенье чайную ложку джема, сверху положить такую же фигурку с отверстием. Сильно прижимать не нужно, ведь печенье хрупкое. Сложить в жестяную банку и дать отлежаться. Песочное печенье намного вкуснее на следующий день.

Медовое печенье с орехами

Мука - 400 г

Масло сливочное - 100 г

Сахар - 100 г

Мед - 2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель теста - 2 ч. л.

Орехи грецкие - 80 г

Размягченное масло соединить с сахаром, смешать в однородную массу. Добавить мед и перемешать.

Читайте такжеИдеальный белый бисквит: как приготовить пышную выпечкуВбить яйца и хорошо перемешать. Смесь должна получиться гладкой, однородной, кремообразной.

Постепенно всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить однородное, мягкое, эластичное тесто.

Сформировать из него печенье с помощью формочек. Одну сторону печенья погрузить в измельченные грецкие орехи.

Застелить противень пергаментом. Выложить печенье орехами вверх. Отправить противень в духовку предварительно нагретую до 180°С и выпекать медовое печенье 20 минут. Готовую выпечку переложить на решетку и остудить.

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Автор: УНИАН