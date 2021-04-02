Вкусное домашнее печенье - отличное лакомство к чаю или кофе. Готовится такое печенье довольно просто и из доступных компонентов. В тесто по желанию можно добавить любые орехи или семена, а сверху любым джемом, повидлом или вареньем.
Песочное печенье с вареньем
- Мука пшеничная - 300 г
- Сливочное масло - 180 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахарная пудра - 4 ст. л.
- Густое варенье (джем, повидло) - 100 г
Сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы оно размякло.
Читайте такжеАроматная ромовая баба: как приготовить аппетитное лакомствоВзбить с помощью миксера масло и сахарную пудру до однородного кремообразного состояния.
Добавить яйцо, снова взбить. Ввести муку и миксером довести тесто до однородной вязкой консистенции.
С помощью насадки и кондитерского мешка отсадить печенье на противень, смазанный маслом. Если нет мешка, то тесто можно скатать шариками. Затем сделать пальцами углубление в центре и наполнить его вареньем.
Отправить печенье в предварительно разогретую до 220°С духовку примерно на 10-12 минут. Готовое печенье снять с противня и остудить.
Творожное печенье с джемом
- Мука пшеничная - 300 г
- Творог - 200 г
- Сахар - 80 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Масло сливочное - 180 г
- Ванильный сахар - 20 г
- Джем (варенье) - по вкусу
Натереть охлажденное сливочное масло на крупной терке. Добавить творог, сахар и ванильный сахар.
Всыпать просеянную муку и добавить погашенную уксусом соду. Замесить руками мягкое тесто, не липнущее к рукам. Поделить тесто на две равные части.
Раскатать одну часть теста в пласт толщиной в 3-4 мм и вырезать кружочки. Или можно вырезать фигурные заготовки с помощью формочек.
Выложить их на противень, застеленный пекарской бумагой. Отправить их в заранее разогретую до 180°С духовку на 10-12 минут. Затем выложить охлаждаться на доску или блюдо.
Раскатать вторую часть теста в такой же пласт и вырезать такие же кружочки (или сделать фигурные заготовки). Но в центре этих кружочков вырезать круги меньшего диаметра.
Также отправить их в разогретую до 180°С духовку выпекаться на 10-12 минут. Готовые заготовки выложить охлаждаться.
Далее следует собрать печенье. Для этого взять цельные кружочки, выложить на них по 1-2 ч. л. варенья и распределить по поверхности равномерным слоем. Поверх слоя варенья выложить кружочки-заготовки с вырезанной серединкой.
Песочное печенье с вареньем
- Мука пшеничная - 450 г
- Масло сливочное - 200 г
- Яйца куриные крупные - 2 шт.
- Сахар - 120 г
- Соль - 1/2 ч. л.
- Варенье (джем) - 300 г
Смешать размякшее масло с сахаром и яйцами. Сверху просеять муку и соль.
Читайте такжеХрустящие домашние вафли: как приготовить рассыпчатое лакомствоЗамесить мягкое и эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но быть нежным и мягким. Поэтому стоит ориентироваться на его структуру, так как муки может уйти больше или меньше.
Разделить тесто на 2 части. Каждую раскатать в прямоугольник толщиной 3-4 мм. Оба пласта отправить в холодильник на 30 минут.
Предварительно разогреть духовку до 190°С. Отправить охлажденные коржи выпекаться примерно по 12 минут каждый. Они должны быть кремового цвета.
Еще горячий корж смазать толстым слоем варенья. Накрыть его вторым коржом и немного прижать руками. Затем надо аккуратно подровнять края и нарезать печенье на квадратики. Оно должно остыть и потом можно им угощаться.
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