Нежное и рассыпчатое печенье получается вкусным и ароматным.

Вкусное домашнее печенье - отличное лакомство к чаю или кофе. Готовится такое печенье довольно просто и из доступных компонентов. В тесто по желанию можно добавить любые орехи или семена, а сверху любым джемом, повидлом или вареньем.

Песочное печенье с вареньем

Мука пшеничная - 300 г

Сливочное масло - 180 г

Яйцо - 1 шт.

Сахарная пудра - 4 ст. л.

Густое варенье (джем, повидло) - 100 г

Сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы оно размякло.

Читайте такжеАроматная ромовая баба: как приготовить аппетитное лакомствоВзбить с помощью миксера масло и сахарную пудру до однородного кремообразного состояния.

Добавить яйцо, снова взбить. Ввести муку и миксером довести тесто до однородной вязкой консистенции.

С помощью насадки и кондитерского мешка отсадить печенье на противень, смазанный маслом. Если нет мешка, то тесто можно скатать шариками. Затем сделать пальцами углубление в центре и наполнить его вареньем.

Отправить печенье в предварительно разогретую до 220°С духовку примерно на 10-12 минут. Готовое печенье снять с противня и остудить.

Творожное печенье с джемом

Мука пшеничная - 300 г

Творог - 200 г

Сахар - 80 г

Сода - 0,5 ч. л.

Масло сливочное - 180 г

Ванильный сахар - 20 г

Джем (варенье) - по вкусу

Натереть охлажденное сливочное масло на крупной терке. Добавить творог, сахар и ванильный сахар.

Всыпать просеянную муку и добавить погашенную уксусом соду. Замесить руками мягкое тесто, не липнущее к рукам. Поделить тесто на две равные части.

Раскатать одну часть теста в пласт толщиной в 3-4 мм и вырезать кружочки. Или можно вырезать фигурные заготовки с помощью формочек.

Выложить их на противень, застеленный пекарской бумагой. Отправить их в заранее разогретую до 180°С духовку на 10-12 минут. Затем выложить охлаждаться на доску или блюдо.

Раскатать вторую часть теста в такой же пласт и вырезать такие же кружочки (или сделать фигурные заготовки). Но в центре этих кружочков вырезать круги меньшего диаметра.

Также отправить их в разогретую до 180°С духовку выпекаться на 10-12 минут. Готовые заготовки выложить охлаждаться.

Далее следует собрать печенье. Для этого взять цельные кружочки, выложить на них по 1-2 ч. л. варенья и распределить по поверхности равномерным слоем. Поверх слоя варенья выложить кружочки-заготовки с вырезанной серединкой.

Песочное печенье с вареньем

Мука пшеничная - 450 г

Масло сливочное - 200 г

Яйца куриные крупные - 2 шт.

Сахар - 120 г

Соль - 1/2 ч. л.

Варенье (джем) - 300 г

Смешать размякшее масло с сахаром и яйцами. Сверху просеять муку и соль.

Читайте такжеХрустящие домашние вафли: как приготовить рассыпчатое лакомствоЗамесить мягкое и эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но быть нежным и мягким. Поэтому стоит ориентироваться на его структуру, так как муки может уйти больше или меньше.

Разделить тесто на 2 части. Каждую раскатать в прямоугольник толщиной 3-4 мм. Оба пласта отправить в холодильник на 30 минут.

Предварительно разогреть духовку до 190°С. Отправить охлажденные коржи выпекаться примерно по 12 минут каждый. Они должны быть кремового цвета.

Еще горячий корж смазать толстым слоем варенья. Накрыть его вторым коржом и немного прижать руками. Затем надо аккуратно подровнять края и нарезать печенье на квадратики. Оно должно остыть и потом можно им угощаться.

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Автор: Алина Вишневская