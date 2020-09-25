Такой рецепт пригодится, когда нужно на скорую руку приготовить домашнюю выпечку.

Домашнее печенье - вкусные и любимое лакомство к чаю или кофе. А приготовленные на скорую руку вкусности выручат, если вдруг нужно срочно сделать вкусную выпечку, чтобы угостить ими гостей.

Печенье "Взлетное"

Мука - 400 г

Сахар - 200 г

Масло сливочное - 300 г

Яйца - 3 шт.

Соединить в одной миске яйца, сахар и масло. Взбить все в пышную однородную массу.

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Затем соединить с мукой, и быстро замесить тесто.

Включить духовку.

Отсадить печенье на противень при помощи кондитерского мешка с зубчатой трубочкой в виде палочек длиной 5-6 см. Выпекать при температуре 200-220°С в течение 10 минут.

Быстрое песочное печенье с ванилью

Мука - 1,5 ст.

Яйца - 1 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Растительное масло - 0,5 ст.

Ванильный сахар - 10 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

В миску вбить яйцо. Добавить ванильный и обычный сахар. Влить растительное масло, и хорошо перемешать ложкой до консистенции густого меда.

Всыпать половину муки и разрыхлитель. Сначала замешать густое тесто ложкой.

Добавить оставшуюся муку и замесить тесто руками. Скатать из теста небольшие шарики, размером с грецкий орех. Обвалять их из стороны в сахаре.

Выложить шарики на противень. Украсить полукруглыми надрезами, или другими по желанию. Выпекать при температуре 180°С в течение 10-15 минут.

Быстрое печенье с вареньем

Мука - 320 г

Сливочное масло (или маргарин) - 250 г

Сахарная пудра - 210 г

Яичные желтки - 5 шт.

Варенье абрикосовое - 5 ст. л.

Масло растереть с сахарной пудрой. Добавить желтки. Снова перемешать.

Читайте такжеПышный омлет: как приготовить питательное блюдо на завтракПостепенно ввести муку. Хорошо перемешать.

Высыпать тесто в кондитерский мешок или же можно столовой ложкой выложить тесто, формируя красивые кружочки, на застеленную пекарской бумагой форму.

Выпекать при температуре 190°С примерно 10 минут. Оставить охлаждаться. Остывшее печенье "склеить" между собой вареньем.

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Автор: УНИАН