Эти нежные сладости с легкой кислинкой понравятся каждому.

Печенье с соком и цедрой лимона имеет привлекательный внешний вид и очень нежный вкус с легкой кислинкой. Эта выпечка с цитрусовым ароматом станет прекрасным дополнением к чаю. Печенье с лимоном готовится очень просто и из доступных продуктов.

Хрустящее лимонное печенье

На 6 штук:

Сливочное масло - 60 г.

Яичные белки - 1 шт.

Сахар - 100 г.

Лимоны - 1 шт.

Мука - 160 г.

Кукурузный крахмал - 30 г.

Сливочное масло взбить с сахаром, добавить белок и взбить до пышности. С лимона снять цедру и натереть на терке. Добавить в тесто 1 ч.л. и 3 ч.л. выжатого лимонного сока. Добавить крахмал и муку и замесить мягкое тесто. Сформировать печенья размером с грецкий орех и приплюснуть их. Выложить печенье на устеленный пергаментом противень и выпекать при 180 С 10-15 минут. Печенье не должно зарумяниться.

Лимонное печенье на сметане

Сливочное масло - 240 г.

Сахар - 360 г.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сметана - 60 мл.

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Цедра лимона - 2 ч. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Соль - 0,2 ч. л.

Сода пищевая - 0,5 ч. л.

Мука пшеничная - 2,2 ст.

Сахарная пудра - 240 г.

Разогреть духовку до 180 градусов. В чаше миксера взбить сливочное масло, добавить сахар и взбивать до осветления массы. Добавить яйцо, сметану и ванилин и снова взбивать. Снять с лимона цедру и измельчить, выжать сок, добавить сок с цедрой в тесто и снова взбить. Добавить соль, соду, муку и еще раз взбить. Тесто должно быть густым и липким. Сформировать из теста шарики. На тарелку насыпать сахарную пудру. Обвалять шарики в пудре и положить на противень с пергаментом. Выпекать 12 минут при 180 градусах.

Лимонное печенье с трещинками

Сливочного масла комнатной температуры - 80 г.

Сахар - 150 г.

Цедра лимона - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Сок лимона - 2 ст.л.

Мука - 260 г.

Разрыхлитель теста - 1.5 ч.л.

Сода - 0.5 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Ванильный сахар - 0.5 ч.л.

Сахарная пудра - 100 г.

Сахар для посыпки - 100 г.

Соединить сливочное масло, сахар, ванильный сахар в посуде и взбивать миксером на большой скорости 4 минуты. Добавить по очереди яйца, цедру и сок лимона, перемешать до однородности. Просеять в тесто муку, разрыхлитель, соль и соду. Замесить тесто и накрыть его пищевой пленкой. Оставить в холодильнике на 5-8 часов.

Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень бумагой для выпечки. Из теста сделать шарики, обвалять их сначала в сахаре, потом в сахарной пудре. Слегка приплюснуть и выложить на бумагу на противень. Выпекать в духовке 12 минут.

Лимонные пряники

Лимоны - 1 шт.

Мука - 200 г.

Куриные яйца - 1 шт.

Сливочное масло - 50 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сахар - 100 г.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Соль по вкусу.

Сахарная пудра - 30 г.

Снять с лимона цедру, измельчить, перемешать с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбивать миксером 4 минуты. Добавить мягкое сливочное масло комнатной температуры. Взбить всю массу до однородности. Просеять в тесто муку, разрыхлитель, выжать лимонный сок и перемешать тесто. Посыпать стол мукой и замесить на нем тесто. Оно должно быть мягким и не липким. Завернуть в пленку и оставить на полчаса в холодильнике. Разделить тесто на части, сформировать пряники и обкатать их в пудре. Выложить на противень с пергаментом. Выпекать в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов.

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Автор: Екатерина Пулатова