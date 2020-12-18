Это традиционное лакомство готовят на день Николая и Новый год.

Выпекание имбирных пряников - это одна из главных традиций зимних праздников - Дня Николая, Нового года и Рождества. К этим праздникам в качестве лакомства принято готовить мягкие пряники с хрустящей корочкой с ароматом имбиря. Готовится такое лакомство очень просто, из доступных дома продуктов. Дети обожают такое печенье, да и взрослые никогда от него не откажутся. Для приготовления пряников вам понадобятся праздничные формы для печенья (звезды, человечки, домики, олени, елки, Дед Мороз и другие).

Имбирные пряники с глазурью

Пшеничная мука - 500 г.

Сливочное масло - 150 г.

Коричневый сахар - 150 г.

Мед - 3 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Корица.

Молотый имбирь - 2 ч.л.

Молотая гвоздика.

Для белковой глазури:

Белок 1 яйца.

Сахарная пудра - 250 г.

Лимонный сок - 0.5 ст.л.

Муку и специи просеять в миску. Масло мелко нарезать и перемешать с мукой до состояния влажного песка. Сахар взбить с яйцами и влить жидкий мед. Добавить смесь в муку с маслом и замесить тесто. Тесто должно слегка липнуть к рукам и иметь светлый коричневый цвет. Тесто завернуть в пергамент и оставить в холодильнике на час.

Раскатать тесто на пергаменте до толщины 0,5 см. Специальными формочками вырезать печенье из теста. Противень для запекания выстелить бумагой. Запекать пряники 15 минут при 180 градусах.

Пока пряники запекаются, можно сделать глазурь для украшения. К белку добавить просеянную сахарную пудру и перемешать. Далее на низкой скорости миксера взбивать смесь 2 минуты. Глазурь постепенно станет плотнее. Добавить лимонный сок и взбивать ещё 8 минут. Если хотите сделать цветную глазурь - добавьте в неё несколько капель пищевого красителя. Нанесите желаемый узор на остывшие пряники.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова