Шоколадно-медовые коржи в сочетании с масляно-заварным кремом – от такого лакомства сложно отказаться!

Торт "Спартак" - один из самых вкусных и любимых десертов у многих сладкоежек. А все потому, что этот торт состоит из шоколадно-медовых коржей, перемазанных масляно-заварным кремом. Он настолько нежный, что можно есть "губами"!

Торт "Спартак"

Для теста

Мука пшеничная - 300 г

Сахар - 1 ст.

Мед - 2 ст. л.

Масло сливочное - 100 г

Яйца - 2 шт.

Сода - 1,5 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Какао порошок - 4 ст. л.

Для заварного крема

Яйца - 2 шт.

Мука - 4 ст. л.

Молоко - 200 мл

Сгущенное молоко - 1 банка

Масло сливочное - 200 г

Для шоколадной глазури

Черный шоколад - 100 г

Сливки (10-15%) - 80 мл

Для смазки коржей

Сливки 10-15%

Взбить яйца с сахаром, добавить мед и мягкое масло. Поставить смесь на водяную баню и помешивать венчиком 7 минут. Добавить в смесь соду и еще мешать до появления пены.

Читайте такжеРассыпчато-изюмный кекс "Столичный": рецепт незабываемой выпечкиДобавить в массу разрыхлитель и какао, размешать. Частями просеять муку, все время перемешивать. Должно получиться мягкое тесто. Его следует поместить в холодильник на 1 час, положив в целлофановый пакет.

Приготовление крема. В кружечке взбить яйца, добавить муку и часть молока, хорошо размешать. Постепенно вливать остальное молоко.

Затем добавить сгущенку, поставить ковшик на огонь и, не переставая мешать массу, заварить крем. Крем должен получиться достаточно густым. Когда он остынет до комнатной температуры, взбить в комбайне сливочное масло, постепенно вылить к нему весь заварной крем и взбить все до однородной консистенции.

Тесто разделить на 8 кусочков и каждый очень тонко раскатать на пергаменте.

Выпекать коржи в разогретой до 180°С духовке около 5 минут каждый. Подрезать коржи под один размер. Обрезанные кусочки сохранить для обсыпки торта. Каждый корж смазать сливками.

Выкладывать коржи поочередно на тарелку, смазывать каждый сливками и заварным кремом. Также кремом смазать бока торта.

В ковшик влить сливки, нагреть и выложить кусочки шоколада. Через минуту размешать шоколад в сливках до получения глянцевой массы.

Смазать торт шоколадной глазурью сверху и по бокам. Обсыпать бока торта измельченной крошкой, оставшейся от обрезки коржей. Украсить "Спартак" по желанию и положить его на ночь в холодильник, чтобы пропитался.

Торт "Спартак" с абрикосами

Для теста

Мука пшеничная - 280 г

Мед - 2 ст. л.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 160 г

Масло сливочное - 50 г

Сода - 1 ч. л.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Соль - щепотка

Какао-порошок - 2 ст. л.

Для крема

Сливки (жирностью от 33%) - 100 мл

Сметана (20%) - 400 г

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Загуститель для сливок

Абрикос (консервированный для прослойки) - 250 г

Для украшения

Мандарин - 1 шт.

Абрикос (консервированный) - по вкусу

Сахарная пудра - по вкусу

Заранее достать из холодильника яйца, чтобы были комнатной температуры.

В огнеупорном сосуде соединить масло, мед и сахар. Положить на водяную баню минут на 10, сахар частично растает.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдДалее по одному добавлять яйца и быстро вмешивать в горячую массу. Погасить соду лимонным соком, добавить к яично-сахарной массе. Хорошо перемешать.

Просеять муку с какао, частями добавлять к еще горячей массе. Вмешивать лопаткой. Тесто получается очень липким, но муку лучше не добавлять. Накрыть тесто пищевой пленкой и убрать на полчаса в холодильник.

Пергамент присыпать мукой, ложкой брать тесто и раскатывать на нем тонкие коржи (тесто сверху тоже присыпать мукой, а также скалку). Наметить необходимый диаметр коржа, и наколоть тесто вилкой.

Выпекать 5 минут при температуре 200°С. Коржи в итоге будут мягкими. Выпечь также и обрезки, чтобы измельчить в крошку для обсыпки торта. Полностью охладить коржи.

Приготовление крема. Холодные сливки и сметану смешать. Добавить сахарную пудру по вкусу и взбивать миксером. Как только масса начнет густеть, добавить загуститель сливок, и взбивать еще до желаемой густоты.

Половинки абрикосов разрезать вдоль пополам.

Собираем торт, чередуя корж-крем-слой абрикосов. И так через один корж: с абрикосом, без абрикосов.

Остатками крема обмазать верх и бока торта и обсыпать измельченными крошками от коржа. Убрать в холод пропитаться минимум на 3 часа. Перед подачей украсить кусочками абрикоса, мандарином и сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН