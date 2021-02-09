Такая выпечка прекрасно подходит в качестве основы для любых бисквитных тортов и пирожных.

Бисквит – кондитерское изделие, которое готовится на основе взбитых яиц или отдельно взбитых в крепкую пену белков. Качественный бисквит должен быть легким и пышным, а это в значительной степени зависит от свежести яиц и их взбивания, а также от выпечки.

Классический бисквит часто используется в качестве основы для тортов, пирожных и многих других десертов. Выпеченный бисквит пропитывают ликером или джемом, глазируют, смазывают кремом или прослаивают мармеладом.

Бисквит

Мука - 150 г

Яйца - 6 шт.

Сахар - 200 г

Соль - щепотка

Муку дважды просеять через сито. Отделить белки от желтков, для приготовления понадобится 5 желтков и 6 белков.

Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертВ белки добавить щепотку соли. Миксером, на средней скорости, взбить белки в большую пену. Увеличив скорость и продолжая взбивать, всыпать половину сахара. Взбивать до получения пышной и не слишком плотной пены.

В другой посуде миксером, на высокой скорости, взбить желтки. Не прекращая взбивать, постепенно всыпать остальной сахар и продолжить взбивать добела.

К взбитым желткам добавить взбитые белки.

Еще раз просеять муку и аккуратно, в одном направлении, сверху вниз перемешать до получения однородного теста.

Форму для выпекания застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Выложить в нее тесто и распределить его таким образом, чтобы середина была немного тоньше, чем края.

Отправить тесто в заранее разогретую до 170°С духовку на 1 час. Пока бисквит выпекается, духовку не следует открывать и стараться не шуметь. Готовность проверять деревянной палочкой: если проткнув бисквит, она получается сухой – бисквит готов.

Выпеченный бисквит должен немного остыть в форме. Затем вынуть бисквит из нее, выложить на решетку и дать остыть и отдохнуть.

Шифоновый бисквит

Мука - 1 ст. (не полный, без горки)

Куриные яйца (крупные) - 3 шт. (или 4 шт. меньших)

Сахар - 110 г

Растительное масло - 0,5 ст.

Теплая вода - 5 ст. л.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Лимонная кислота - 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - 1 пакетик

Отделить желтки от белков. Белки взбить до пиков с лимонной кислотой и ложкой сахара.

Желтки взбить отдельно с частью сахара и теплой водой. Когда желтки увеличатся в 5 раз, частями добавить растительное масло, продолжая при этом взбивать.

Смешать отдельно муку, остальной сахар, разрыхлитель и ванилин. Все обязательно просеять.

Сухие составляющие постепенно подмешать к взбитым желткам. Размешивать только в одну сторону, лопаткой снизу вверх.

Затем к полученной массе подмешать часть белков. Только после того, как первая часть смешается, можно вмешивать остальные белки. Делать это следует лопаткой и только в одном направлении, снизу вверх.

Вылить тесто в форму, выстланную пекарской бумагой. Покрутить форму с тестом несколько раз вокруг своей оси, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 45-50 минут. Духовку первые пол часа не открывать. Через полчаса температуру можно уменьшить до 160-170°С. Готовность проверять деревянной палочкой: если сухая – значит бисквит готов.

Готовый бисквит достать из духовки и остудить в форме. Чтобы он не осел, можно перевернуть его вместе с формой на стаканы и в таком положении полностью охлаждать. Уже потом, проведя ножом по краям формы, извлечь бисквит.

Бисквит "Маргарита"

Мука - 100 г

Сахар - 150 г

Крахмал картофельный - 100 г

Сливочное масло - 80 г

Разрыхлитель - 10 г

Ванилин - 2 г или цедра лимона

Яйцо крупное (комнатной температуры) - 4 шт.

Сахарная пудра - для украшения

Растопить сливочное масло и остудить до теплого состояния. Разогреть духовку до 180°С.

Читайте такжеНеповторимый апельсиновый кекс: как приготовить ароматный десертВзбить яйца с сахаром в пышную массу. Масса увеличится в объеме втрое.

Добавить в яично-сахарную массу ванилин или лимонную цедру. Ввести муку, крахмал и разрыхлитель, предварительно просеянные через сито. Аккуратно с помощью ложки методом складывания перемешать тесто.

Влить теплое масло и аккуратно перемешать.

Дно формы застелить пергаментом, бока смазать маслом и слегка припорошить мукой. Наполнить форму тестом и отправить в духовку на 30-45 минут.

Достать готовый бисквит и охладить его в форме до теплого состояния. Затем вынуть его из формы, положить на решетку для полного остывания.

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Автор: УНИАН