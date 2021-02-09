Бисквит – кондитерское изделие, которое готовится на основе взбитых яиц или отдельно взбитых в крепкую пену белков. Качественный бисквит должен быть легким и пышным, а это в значительной степени зависит от свежести яиц и их взбивания, а также от выпечки.
Классический бисквит часто используется в качестве основы для тортов, пирожных и многих других десертов. Выпеченный бисквит пропитывают ликером или джемом, глазируют, смазывают кремом или прослаивают мармеладом.
Бисквит
- Мука - 150 г
- Яйца - 6 шт.
- Сахар - 200 г
- Соль - щепотка
Муку дважды просеять через сито. Отделить белки от желтков, для приготовления понадобится 5 желтков и 6 белков.
Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертВ белки добавить щепотку соли. Миксером, на средней скорости, взбить белки в большую пену. Увеличив скорость и продолжая взбивать, всыпать половину сахара. Взбивать до получения пышной и не слишком плотной пены.
В другой посуде миксером, на высокой скорости, взбить желтки. Не прекращая взбивать, постепенно всыпать остальной сахар и продолжить взбивать добела.
К взбитым желткам добавить взбитые белки.
Еще раз просеять муку и аккуратно, в одном направлении, сверху вниз перемешать до получения однородного теста.
Форму для выпекания застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Выложить в нее тесто и распределить его таким образом, чтобы середина была немного тоньше, чем края.
Отправить тесто в заранее разогретую до 170°С духовку на 1 час. Пока бисквит выпекается, духовку не следует открывать и стараться не шуметь. Готовность проверять деревянной палочкой: если проткнув бисквит, она получается сухой – бисквит готов.
Выпеченный бисквит должен немного остыть в форме. Затем вынуть бисквит из нее, выложить на решетку и дать остыть и отдохнуть.
Шифоновый бисквит
- Мука - 1 ст. (не полный, без горки)
- Куриные яйца (крупные) - 3 шт. (или 4 шт. меньших)
- Сахар - 110 г
- Растительное масло - 0,5 ст.
- Теплая вода - 5 ст. л.
- Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
- Лимонная кислота - 0,5 ч. л.
- Ванильный сахар - 1 пакетик
Отделить желтки от белков. Белки взбить до пиков с лимонной кислотой и ложкой сахара.
Желтки взбить отдельно с частью сахара и теплой водой. Когда желтки увеличатся в 5 раз, частями добавить растительное масло, продолжая при этом взбивать.
Смешать отдельно муку, остальной сахар, разрыхлитель и ванилин. Все обязательно просеять.
Сухие составляющие постепенно подмешать к взбитым желткам. Размешивать только в одну сторону, лопаткой снизу вверх.
Затем к полученной массе подмешать часть белков. Только после того, как первая часть смешается, можно вмешивать остальные белки. Делать это следует лопаткой и только в одном направлении, снизу вверх.
Вылить тесто в форму, выстланную пекарской бумагой. Покрутить форму с тестом несколько раз вокруг своей оси, чтобы оно распределилось равномерно. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 45-50 минут. Духовку первые пол часа не открывать. Через полчаса температуру можно уменьшить до 160-170°С. Готовность проверять деревянной палочкой: если сухая – значит бисквит готов.
Готовый бисквит достать из духовки и остудить в форме. Чтобы он не осел, можно перевернуть его вместе с формой на стаканы и в таком положении полностью охлаждать. Уже потом, проведя ножом по краям формы, извлечь бисквит.
Бисквит "Маргарита"
- Мука - 100 г
- Сахар - 150 г
- Крахмал картофельный - 100 г
- Сливочное масло - 80 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Ванилин - 2 г или цедра лимона
- Яйцо крупное (комнатной температуры) - 4 шт.
- Сахарная пудра - для украшения
Растопить сливочное масло и остудить до теплого состояния. Разогреть духовку до 180°С.
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Добавить в яично-сахарную массу ванилин или лимонную цедру. Ввести муку, крахмал и разрыхлитель, предварительно просеянные через сито. Аккуратно с помощью ложки методом складывания перемешать тесто.
Влить теплое масло и аккуратно перемешать.
Дно формы застелить пергаментом, бока смазать маслом и слегка припорошить мукой. Наполнить форму тестом и отправить в духовку на 30-45 минут.
Достать готовый бисквит и охладить его в форме до теплого состояния. Затем вынуть его из формы, положить на решетку для полного остывания.
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