Торт "Наполеон" – один из самых любимых десертов украинских хозяек. Приготовить этот нежный слоеный тортик гораздо проще, чем кажется. Коржи для десерта выпекаются недолго. А если они слегка пригорят – торт станет даже вкуснее. Разнообразить вкус можно орехами, сухофруктами или любимыми ягодами.
"Наполеон" с заварным шоколадным кремом
Тесто:
З стакана муки
250 г маргарина
200 г сметаны
½ ч.л.соды
1 ст.л. лимонного сока
Муку порубить с маргарином ножом, добавить соду, погашенную лимонным соком, после этого влить сметану, все смешать, слепить колбаску и положить в морозилку на 40 мин. Потом разделить на 10 частей. Каждую часть тонко раскатать, обрезать по форме и выпечь в духовке при температуре 250 градусов до золотистого цвета.
Крем:
125 г сахара
3 яйца
45 г муки
щепотка соли
0,5 л молока
2-3 ст.л. какао
ванильный сахар
Отделить желтки от белков. Взбить яичные желтки с сахаром и солью. Постепенно вмешать муку и какао. Горячее молоко влить тонкой струйкой в смесь, постоянно помешивая. Перелить смесь в кастрюлю и нагреть на среднем огне при постоянном энергичном помешивании до закипания. Убавить огонь и варить 2 минуты. Крем остудить, периодически помешивая. Белки взбить в крепкую пену и аккуратно ввести в остывший крем.
Коржи промазать кремом, сверху посыпать крошкой от коржей.
"Наполеон" с заварным кремом без масла
Для коржей:
2,5 -3 ст. муки;
200 г маргарина;
0.5 ст. воды;
2 ст. л. уксуса 9%.
Для крема:
2 литра молока;
14 яичных желтков или 7 яиц;
2 ст. сахара;
3-4 ст. л. муки;
2 п ванильного сахара.
Замороженный маргарин натереть на терке. Добавить муку, уксус и воду. Замесить мягкое, эластичное тесто. Поставить тесто в холодильник на час. Охлажденное тесто разделить на 18-20 шариков. Каждый шарик очень тонко раскатать. Проколоть корж по всей поверхности вилкой. Выпекать до полного высыхания и подрумянивания коржа.
Крем:
Смешать сахар, желтки, муку, ванильный сахар. В массу с желтками влить горячее молоко, тщательно перемешать. Довести смесь до кипения, постоянно помешивая.
Смазать коржи остывшим кремом, и отправить торт в холодильник на ночь.
Наполеон "Домашний"
500 г маргарина
5 стаканов муки
3 стакана молока
2 ст.ложки растительного масла
1 яйцо
2 стакана сахара
ванилин
500 грамм сливочного масла
Замороженный маргарин потереть на крупную терку, добавить муку, 1 стакан молока и растительное масло. Хорошо вымесить тесто, разделить на 10-12 частей, скатать шарики, завернуть в пищевую пленку и положить и холодильник на 1 час. Затем каждый шарик тонко раскатать. Выпекать коржи на пергаменте.
Для крема смешать 2 стакана молока, 1 яйцо, ванилин, 1 ст.ложку муки, 1 ст.ложку сахара. Варить на маленьком огне до консистенции манной каши, снять с огня и остудить. 500 гр.размягченного сливочного масла растереть до бела с 2 стаканами сахара и постепенно добавить заваренный крем. Взбить миксером.
"Наполеон" на пиве
Тесто:
250 г маргарина
2 ст. г муки,
0,5 стакана пива
Крем:
300 г молока
1 ст. сахара, ванилин
200 г сливочного масла
Маргарин и муку (оставьте 1/3 стакана) порубить ножом в крошку. Добавить пиво и оставшующся муку. Замесить тесто. Разделить на 8 частей и убрать в холодильник.
Для крема 300 г молока выливаем в кастрюлю, добавляем стакан сахара. Варить 40 минут, в конце добавить ванилин. Готовую массу охладить. Размягченное сливочное масло немного взбить, добавляя по ложке молочной массы.
Коржи тонко раскатать, вырезать форму, наколоть вилкой и выпекать до готовности около 5-7 минут при 180 градусах.
Собрать торт, промазывая каждый слой кремом. Выдержать его 3 часа при комнатной температуре, а потом убрать в холодильник.