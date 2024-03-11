Знаменитый Киевский торт можно приготовить дома - результат обязательно порадует.

Знаменитый Киевский торт на протяжении нескольких десятилетий является одной из кулинарных визитных карточек нашей столицы. А у украинских семей этот десерт часто появляется на праздничном столе. Его рецепт запатентован Киевской кондитерской фабрикой - по ГОСТу, 1 кг содержит 600 г крема с маслом и 400 г белково-орехового теста. Эти продукты в советское время были на вес золота, поэтому торт стал символом достатка.

Чтобы удивить и порадовать родных, попробуйте приготовить домашний Киевский торт - рецепт его не самый простой, но проверенный многими кулинарами. Состоит десерт из двух частей - хрустящих белково-ореховых коржей и масляного крема. Верхушку украшают цветным кремом, цукатами или кусочками желе.

Киевский торт - классический рецепт

Ингредиенты для коржей:

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сахар - 350 г;

яичные белки - 8 шт.;

мука пшеничная - 70 г;

орехи (кешью, фундук, арахис или миндаль) - 220 г;

ванильный сахар - 20 г.

Ингредиенты для крема:

сахар - 200 г;

сливочное масло - 350 г;

яичные желтки - 8 шт.;

молоко - 250 г;

ванильный сахар - 10 г;

какао - 12 г;

коньяк (по желанию) - 1 стол. л.

Яйца разделите на белки и желтки. Белки пойдут в коржи, а желтки - в крем. Чтобы в точности повторить Киевский торт в домашних условиях, заквасьте белки. Для этого их нужно оставить при комнатной температуре на 12-20 часов. Можно также делать десерт из свежих белков - разница на вкус почти не заметна.

Сначала приготовьте тесто для торта. Две круглые формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. После вымешивания его сразу нужно запечь, поскольку оно не предназначено для хранения. Орехи измельчите, смешайте с сахаром, ванильным сахаром и мукой. Белки взбейте до твердых пиков сначала на средней, потом на большой скорости миксера.

К взбитым белкам аккуратно вмешайте ореховую смесь и перемешайте до однородности. Затем быстро, пока масса не осела, переложите в формы для выпечки. Запекайте коржи в разогретой до 150° духовке примерно 1,5 часа. Готовые коржи должны быть полностью сухими.

Для крема смешайте желтки, сахар и ванильный сахар. Перемешайте до однородности и влейте молоко. Поставьте массу на средний огонь и варите до загустения (примерно 10 минут). Не давайте массе закипеть - при появлении первых пузырьков сразу выключите огонь. Готовую смесь остудите до комнатной температуры и смешайте с размягченным сливочным маслом. По желанию добавьте коньяк.

Из общей массы крема отделите примерно 6 столовых ложек и смешайте с какао-порошком. Этот темный крем пойдет на смазывание коржей.

Соберите торт - выложите на тарелку первый корж, смажьте кремом, затем второй корж и снова крем. Темным кремом украсьте верх и бока торта. По желанию края десерта можно посыпать рублеными орехами. Украсьте готовый Киевский торт по вкусу цукатами или остатками крема.

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