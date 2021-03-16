Рецепт ароматного хлеба с хрустящей корочкой и нежной мякотью.

Чесночный хлеб с травами - отличная альтернатива привычным пампушкам. Такое лакомство хорошо подходит к супам и борщу, вторым блюдам, салатам. Также чесночный хлеб можно есть как закуску, намазав на него масло, или сделать вкусный бутерброд. Хлеб по рецепту УНИАН получается невероятно ароматным и с приятной чесночной ноткой.

Чесночный хлеб с травами

Для теста:

Молоко - 250 мл.

Сливочное масло - 30 г.

Сахар - 1 ч. л.

Прессованные дрожжи - 25 г.

Пшеничная мука - 500 г.

Соль - 2 щепотки.

Для начинки:

Сливочное масло - 50 г.

Лук-порей - 50 г.

Зелень - 200 г.

Чеснок - 2 зубчика.

Для теста соединить растопленное сливочное масло, сахар, соль и теплое молоко, немного муки. Дрожжи растворить в теплой воде и добавить к остальным ингредиентам. Оставить опару на 15 минут. Добавить в опару остальную муку и замесить тесто. Оставить его в теплом месте под полотенцем на 40 минут, чтобы оно поднялось.

Лук-порей нарезать кольцами, чеснок выдавить через пресс, зелень мелко порубить. Поджарить лук-порей на сливочном масле, добавьте чеснок, зелень. Перемешать все ингредиенты и посолить. Готовое тесто раскатать в тонкий прямоугольный пласт. По всей поверхности теста выложить начинку и свернуть рулетом. Выложить на устланный пергаментом противень швом вниз. Сверху на рулете сделать надрезы. Оставить на 10 минут. Выпекать в духовке 30 минут при 225°.

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Автор: Екатерина Пулатова