Кабачковая пицца всегда получается тонкой и малокалорийной.

Кабачковая пицца - очень вкусный и малокалорийный вариант любимого блюда. Простота приготовления, нежный вкус и минимум калорий сделали этот рецепт очень популярным. Большим его преимуществом является отсутствие необходимости замешивать и раскатывать тесто.

Кабачковая пицца с курицей, шинкой или любой другой начинкой станет у вас любимым семейным ужином. В Международный день пиццы 9 февраля публикуем полезную вариацию блюда в духовке и на сковороде.

Кабачковая пицца с колбасой, помидорами и сыром

Ингредиенты:

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мука - 3 стол. л.;

кабачки - 300 г;

яйца - 2 шт.;

разрыхлитель для теста - 2 г;

колбаса - 100 г;

твердый сыр - 50 г;

помидоры - 1 крупный или 2 мелких;

итальянские травы - 1 чайн. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

зелень;

соль, перец по вкусу.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5-10 минут, чтобы они выделили сок. Отожмите массу руками и слейте всю жидкость. Добавьте к кабачкам яйца, муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Возможно, понадобится больше муки, чем указано в рецепте.

Если после замешивания теста кабачки выделили много воды и тесто стало слишком жидким, то можно добавить пару ложек манки и оставить для набухания.

Затем подготовьте начинку для пиццы кабачковой: тонко нарежьте колбасу и помидоры, натрите сыр. Начинку можно менять на свое усмотрение.

Кабачковая пицца на сковороде:

Нагрейте сковородку с маслом, выложите кабачковое тесто и разровняйте. Выпекайте корж на минимальном огне примерно 5-7 минут, пока низ не зарумянится. Осторожно переверните тесто. На готовую сторону выложите колбасу, помидоры и тертый сыр. Накройте крышкой и готовьте пиццу, пока сыр не расплавится.

Кабачковая пицца в духовке:

Круглую форму для выпечки или противень застелите пергаментом и обязательно смажьте маслом, иначе тесто пригорит. Посыпьте основу итальянскими травами, выложите колбасу и помидоры, посыпьте сверху сыром. Можно сделать одно большое блюдо или несколько мини-пицц.

Выпекайте блюдо в разогретой до 180° духовке около 25 минут. Если края теста стали золотистыми, то пицца из кабачков готова.

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