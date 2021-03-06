Такие блины будут очень нежными и пикантными на вкус.

Блины с семгой – это настоящий праздник вкуса. Они будут прекрасным блюдом как для будней, так и на праздничный стол.

Блины с семгой

Мука - 120 г

Молоко - 300 мл

Яйца - 2 шт.

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Соль - щепотка

Для начинки

Семга слабосоленая - 200 г

Сыр сливочный - 2 ст. л.

Зелень укропа или петрушки - по желанию

Яйца взбить в миске. Влить молоко, добавить растительное масло, соль и муку. Хорошо перемешать тесто и оставить на 10 минут.

Читайте такжеНежные блинчики с начинкой: лучшие рецепты вкусного блюдаВыпекать блины на разогретой сковороде с двух сторон до зарумянивания.

Смазать каждый блин сливочным сыром. Выложить тонкими ломтиками нарезанную семгу. По желанию можно добавить немножко зелени (укроп или петрушку).

Свернуть блины рулетом. Разрезать каждый блинчик на части и выложить на блюдо. Украсить зеленью и можно еще дольками лимона.

Зеленые блины с семгой

Пшеничная мука - 200 г

Замороженный шпинат - 80-100 г

Куриные яйца - 2 шт.

Молоко - 120 мл

Вода - 150 мл

Растительное масло - 50 мл

Сахар - щепотка

Соль - 2 щепотки

Для начинки

Семга слабосоленая - 200 г

Сливочный сыр - 200 г

Укроп - несколько веточек

Красная икра (по желанию) - для декора

Замороженные брикеты шпината надо предварительно разморозить. Затем влить в чашу блендера воду и измельчить до однородности. Вместо замороженного шпината можно взять свежие листья без жестких черешков.

В глубокой миске соединить молоко, яйца, немножко соли и сахара. Взбивая венчиком, постепенно добавлять муку, просеянную через сито.

Добавить в тесто шпинатную смесь, влить растительное масло и размешать венчиком. Для однородности можно пробить смесь погружным блендером. Оставить на 10-15 минут. Если тесто получилось густым, то можно долить молока или воды, и наоборот.

Выпекать блины на разогретой сковороде, смазывая ее растительным маслом.

Каждый блин смазать сливочным сыром, выложить семгу, нарезанную тонкими слайсами.

Аккуратно свернуть блины с начинкой трубочкой и убрать в холодильник. Минимум через 30 минут можно нарезать их небольшими порционными кусочками.

Блины с семгой и огурцом

Мука - около 1 ст.

Молоко - 2 ст.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1-1, 5 ч. л.

Соль - щепотка

Растительное масло (для жарки) - около 2 ст. л.

Для начинки

Семга слабосоленая - 250 г

Сливочный сыр - 150 г

Огурец - 1 шт.

Укроп - по вкусу и по желанию

Перемешать между собой ингредиенты для блинов. Растительное масло можно либо добавить в тесто, либо смазывать им сковороду перед каждым блином.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуПожарить тонкие блины. Их понадобится 8-10 штук.

Свежий огурец порезать очень тонко вдоль, а укроп мелко порубить.

С семги срезать кожу и удалить кости. Порезать рыбу брусочками или тонкими ломтиками.

Намазать половину поверхности блина тонким слоем сливочного сыра. Положить кусочки огурца, семги и слегка (по желанию) посыпать укропом.

Скрутить блины в рулет. Охладить их в холодильнике и хранить там до подачи. Для удобства употребления можно нарезать блины на 3-4 части.

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Автор: УНИАН