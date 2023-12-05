Яркие и сладкие кексы для новогоднего стола получатся даже у новичков.

Кексы на молоке - один из самых популярных вариантов праздничной выпечки, ведь готовятся они просто и быстро, а получаются невероятно вкусными и оригинальными. УНИАН подскажет, как за 15-20 минут сделать такое угощение.

Новогодние капкейки - рецепт, проверенный временем

Ингредиенты для теста:

1,5 чашки муки

1,5 чайные ложки разрыхлителя теста

1/4 чайной ложки соли

1/2 чашки масла (мягкого)

3/4 чашки сахара

2 яйца

1 чайная ложка ванильного сахара

1/2 чашки молока

Ингредиенты для глазури:

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200 г сливочного сыра (комнатной температуры)

1/2 чашки сливок

1 чашка сахарной пудры

Краситель для пищи (по желанию)

Украшения:

Цветная сахарная пудра

Кусочки шоколада

Изюм

Записывайте, как приготовить кексы по этому рецепту.

Духовку разогреть до 180 градусов и подготовить бумажные формочки для кексов. В миске смешать муку, разрыхлитель и соль. В другой большой миске взбить масло и сахар до получения мягкой и воздушной массы. Добавить яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого.

Добавить ванильный сахар и хорошо перемешать. Постепенно всыпать сухие ингредиенты, чередуя с молоком. Наполнить формочки тестом на 2/3 объема и выпекать в духовке примерно 15-20 минут. Проверить капкейки зубочисткой, воткнутой в центр капкейка - она должна выйти чистой.

Сделать глазурь: в миске взбить сливочный сыр, сливки и сахарную пудру до получения однородной массы. По желанию добавить краситель.

После полного остывания капкейков, покрыть их глазурью. Посыпать цветной сахарной пудрой. Добавить изюм и кусочки шоколада сверху. Вуаля - яркие кексы с изюмом, шоколадом, сахарной пудрой готовы!

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