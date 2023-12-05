Кексы на молоке - один из самых популярных вариантов праздничной выпечки, ведь готовятся они просто и быстро, а получаются невероятно вкусными и оригинальными. УНИАН подскажет, как за 15-20 минут сделать такое угощение.
Новогодние капкейки - рецепт, проверенный временем
Ингредиенты для теста:
- 1,5 чашки муки
- 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 чашки масла (мягкого)
- 3/4 чашки сахара
- 2 яйца
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 1/2 чашки молока
Ингредиенты для глазури:
- 200 г сливочного сыра (комнатной температуры)
- 1/2 чашки сливок
- 1 чашка сахарной пудры
- Краситель для пищи (по желанию)
Украшения:
- Цветная сахарная пудра
- Кусочки шоколада
- Изюм
Записывайте, как приготовить кексы по этому рецепту.
Духовку разогреть до 180 градусов и подготовить бумажные формочки для кексов. В миске смешать муку, разрыхлитель и соль. В другой большой миске взбить масло и сахар до получения мягкой и воздушной массы. Добавить яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого.
Добавить ванильный сахар и хорошо перемешать. Постепенно всыпать сухие ингредиенты, чередуя с молоком. Наполнить формочки тестом на 2/3 объема и выпекать в духовке примерно 15-20 минут. Проверить капкейки зубочисткой, воткнутой в центр капкейка - она должна выйти чистой.
Сделать глазурь: в миске взбить сливочный сыр, сливки и сахарную пудру до получения однородной массы. По желанию добавить краситель.
После полного остывания капкейков, покрыть их глазурью. Посыпать цветной сахарной пудрой. Добавить изюм и кусочки шоколада сверху. Вуаля - яркие кексы с изюмом, шоколадом, сахарной пудрой готовы!