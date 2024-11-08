Публикуем три вкусных рецепта булочек - с корицей, творогом и маком.

Воздушные как пух сдобные булочки покорят даже тех, кто не любит выпечку. Невозможно не влюбиться в эту нежную вкуснятину. Мы рассказали, как приготовить самые вкусные в мире булочки - рецепт доступен даже новичкам в кулинарии. Очень важно, чтобы все ингредиенты (особенно дрожжи) были свежими, иначе сдоба не будет пышной.

Дрожжевые булочки с корицей

Ингредиенты для теста:

мука - 400 г;

молоко - 200 мл;

сливочное масло - 150 г;

сухие дрожжи - 10 г;

сахар - 70 г;

ванильный сахар - 2 чайн. л.

Ингредиенты для начинки:

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корица молотая - 1,5 стол. л.;

сливочное масло - 50 г;

сахар - 2 стол. л.

Сначала сделаем тесто на булочки на молоке. Подогрейте жидкость на плите примерно до комнатной температуры. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке, оставьте остыть. Смешайте молоко с жидким маслом, обычным и ванильным сахаром.

Сухие дрожжи смешайте с мукой и постепенно вмешайте в молочную смесь. Замесите густое тесто. Накройте полотенцем и оставьте в сухом месте примерно на 1 час.

Когда тесто поднимется, раскатайте его в тонкий пласт. Затем выложите начинку - смажьте тесто растопленным маслом, равномерно посыпьте сахаром и корицей. Разрежьте тесто на 12 ломтиков шириной примерно 1,5 см, скрутите каждый в рулет и выложите на противень с пергаментом.

Накройте изделия полотенцем и оставьте для подъема на 20 минут. Выпекайте синнабоны 25-30 минут при 200°.

Быстрые бездрожжевые булочки с творогом

Ингредиенты:

мука - 200 г;

творог - 250 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 70 г;

разрыхлитель для теста - 10 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль - щепотка;

ванилин - щепотка.

Духовку заранее разогрейте до 180°. Одно яйцо разделите на белок и желток. К творогу вмешайте целое яйцо и белок второго, а также сахар, соль и ванилин. Перемешайте до однородности. Затем добавьте подсолнечное масло и перемешайте ещё раз. Для воздушности желательно перебить смесь блендером или перетереть через сито.

В творожную массу вмешайте половину муки. Вторую половину муки смешайте с разрыхлителем и также вмешайте. Готовое тесто вымесите мокрыми руками и разделите на одинаковые кружочки. Чтобы получилось пышное тесто на булочки как пух, выпекайте булочки сразу после добавления разрыхлителя. Иначе изделия быстро опадут.

Выложите булочки на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком и посыпьте сахаром. Выпекайте 20 минут при 180°.

Булочки с маком на воде

Ингредиенты:

мука - 350 г;

сливочное масло - 100 г;

вода - 200 мл;

сухие дрожжи - 1 стол. л.;

сахар - 8 стол. л. (4 для теста и 4 для начинки);

ванильный сахар - 2 чайн. л.;

мак - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

щепотка соли.

Мак залейте кипятком и оставьте на 1 час, чтобы зерна разбухли. В теплую воду вмешайте сахар и дрожжи. Оставьте на 20 минут. Яйцо разделите на белок и желток. Масло растопите на бане или в микроволновке, добавьте 4 ложки сахара, соль, ванильный сахар и белок.

Влейте в масляную смесь опару и постепенно всыпьте муку. Замесите гладкое тесто и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось в два раза. С мака слейте воду и добавьте 4 ложки сахара.

Готовое тесто разделите на 2 части и раскатайте каждую в тонкий пласт. Равномерно смажьте маковой начинкой. Заверните обе части в рулет и нарежьте на одинаковые части. Выложите булочки на противень, смажьте яичным желтком и запекайте 25 минут при 180°.

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