Ленивый штрудель из лаваша - рецепт, который понравится всем занятым сладкоежкам.

Ароматный и нежный штрудель из лаваша по вкусу практически не отличается от классического, зато готовится гораздо проще. Справится с ним даже ребенок. Ленивый штрудель не зря так называется, ведь требует минимум усилий и около 30 минут времени. В начинку можно добавить любые фрукты, творог или мак.

Яблочный штрудель из лаваша

Если яблоки очень кислые, то количество сахара можно увеличить. А грецкие орехи можно заменить на другие или убрать.

Ингредиенты:

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тонкий лаваш - 2 шт. или 200 г;

яблоки средние - 5 шт.;

грецкие орехи - 60 г;

изюм - 50 г;

сахар - 6 стол. л.;

яйца - 1 шт.;

лимонный сок - 3 стол.л.;

сливочное масло - 50 г;

корица - щепотка.

Яблоки вымыть, очистить от семян и кожуры. Нарезать тонкими ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Орехи измельчить блендером или мясорубкой. Изюм замочить в кипятке на 15 минут.

На сковороде растопить сливочное масло и всыпать сахар. Уменьшить огонь до минимального и нагреть масляно-сахарную массу до золотистого цвета. Всыпать яблоки в сковороду, посыпать корицей и тушить до мягкости 15-20 минут.

В отдельной емкости взбить венчиком куриное яйцо. Листы лаваша разложить на столе и смазать каждый яйцом с одной стороны. Посыпать лаваши перемолотыми орехами и изюмом. Затем на каждый выложить по половине яблочной начинки. По краям лавашей оставьте по 2 см свободного пространства. Загните внутрь на начинку сначала горизонтальные, потом вертикальные края. Заверните штрудель из лаваша с яблоками по вертикали.

На противень выложите пергамент для выпечки, смазанный маслом. Выложите на него оба штруделя и смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте в заранее разогретой до 180° духовке около 15 минут. Готовому десерту дайте немного остыть и нарежьте на удобные кусочки. Готовый яблочный ленивый штрудель с лавашом при желании посыпьте сахарной пудрой.

Яблоки в этом десерте можно заменить свежей вишней.

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