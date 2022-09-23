Сдобные булочки косички - очень вкусная выпечка к чаю или кофе.

Сдобные булочки в форме косичек навевают нам приятные воспоминания, когда мы брали такую выпечку к чаю в столовой или хлебном магазине. Воздушную выпечку можно сделать самостоятельно - магазинное лакомство никогда не сравнятся с домашними. Публикуем рецепты косичек с разными начинками.

Сдобные косички из дрожжевого теста

Мука - 500 г.

Сахар - 3 ст. л. + немного для посыпки.

Щепотка соли.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Дрожжи сухие - 1 ст. л.

Кефир - 200 мл.

Молоко - 50 мл.

Сливочное масло - 50 г.

Яйца - 2 шт. + для смазывания булочек 1 шт.

Сахар для посыпки.

Молоко слегка нагреть в микроволновке. Развести в молоке дрожжи и половину сахара. Оставить на 15 минут. Взбить яйца с солью, остальным сахаром и ванильным сахаром. Влить в яичную смесь растопленное сливочное масло, теплый кефир и дрожжевую смесь. Перемешать до однородности.

Постепенно всыпать муку в смесь и замесить тесто сначала венчиком, а потом руками. Выложить тесто в большую миску и оставить на 1,5 часа в теплом месте. Из подошедшего теста скатать колбаски и заплести косички. Выложить на противень с пергаментом. Смазать булочки взбитым яйцом и посыпать сахаром или кунжутом. Выпекать 25 минут при 180°.

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Сдобные творожные косички без дрожжей

Яйца - 1 шт.

Сметана - 2 стол.л.

Подсолнечное масло - 80 мл.

Ванилин - 1.5 г.

Уксус - 1 чайн.л.

Крахмал (любой) - 1 чайн.л.

Сахар - 100 г.

Мука - 300 г.

Сода пищевая - 1 чайн.л.

Творог - 150 г.

Соль - щепотка.

Муку просеять несколько раз, чтобы выпечка была воздушной. Погасить соду уксусом и всыпать в муку. Вмешать сметану, крахмал и ванилин. Отдельно взбить яйцо с сахаром. В яичную смесь вмешать творог, масло и соль. Смешать творожно-яичную и сметанно-мучную смеси и замесить густое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Поделить тесто на равные части и раскатать в тонкие колбаски. Заплести косички. Сверху можно посыпать булочки сахаром, кунжутом или орехами. Выпекать 35 минут при 180°.

Косички дрожжевые с яблоками

Молоко - 200 мл.

Сахар - 5 ст.л.

Мука - 450 г.

Яблоки - 4 шт.

Дрожжи свежие - 20 г.

Сливочное масло - 50 г.

Подсолнечное масло - 1 ст.л.

Яйца - 1 шт. в тесто и 1 шт. для смазывания.

Ванильный сахар - 10 г.

Соль - щепотка.

Молоко подогреть, вмешать дрожжи и ложку сахара. Оставить опару на 20 минут. Затем добавить в опару яйцо и растопленное масло, остальной сахар, ванильный сахар, соль. Постепенно всыпать просеянную муку. Замесить руками густое тесто, накрыть пленкой и оставить на 1 час для подъема.

Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Обжарить до мягкости на сковороде с подсолнечным маслом. Охладить. Тесто разделить на 3 одинаковые части и раскатать в прямоугольники. В центр прямоугольника выложить яблоки, а на боках сделать надрезы, как показано на фото.

Заплести яблоки в косу. Выложить косички на противень с пергаментом и смазать взбитым яйцом. Оставить на 30 минут, чтобы тесто расстоялось. Выпекать косички 40 минут при 180°.

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