Сдобные булочки в форме косичек навевают нам приятные воспоминания, когда мы брали такую выпечку к чаю в столовой или хлебном магазине. Воздушную выпечку можно сделать самостоятельно - магазинное лакомство никогда не сравнятся с домашними. Публикуем рецепты косичек с разными начинками.
- Сдобные косички из дрожжевого теста
- Сдобные творожные косички без дрожжей
- Косички дрожжевые с яблоками
Сдобные косички из дрожжевого теста
- Мука - 500 г.
- Сахар - 3 ст. л. + немного для посыпки.
- Щепотка соли.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Дрожжи сухие - 1 ст. л.
- Кефир - 200 мл.
- Молоко - 50 мл.
- Сливочное масло - 50 г.
- Яйца - 2 шт. + для смазывания булочек 1 шт.
- Сахар для посыпки.
Молоко слегка нагреть в микроволновке. Развести в молоке дрожжи и половину сахара. Оставить на 15 минут. Взбить яйца с солью, остальным сахаром и ванильным сахаром. Влить в яичную смесь растопленное сливочное масло, теплый кефир и дрожжевую смесь. Перемешать до однородности.
Постепенно всыпать муку в смесь и замесить тесто сначала венчиком, а потом руками. Выложить тесто в большую миску и оставить на 1,5 часа в теплом месте. Из подошедшего теста скатать колбаски и заплести косички. Выложить на противень с пергаментом. Смазать булочки взбитым яйцом и посыпать сахаром или кунжутом. Выпекать 25 минут при 180°.
Сдобные творожные косички без дрожжей
- Яйца - 1 шт.
- Сметана - 2 стол.л.
- Подсолнечное масло - 80 мл.
- Ванилин - 1.5 г.
- Уксус - 1 чайн.л.
- Крахмал (любой) - 1 чайн.л.
- Сахар - 100 г.
- Мука - 300 г.
- Сода пищевая - 1 чайн.л.
- Творог - 150 г.
- Соль - щепотка.
Муку просеять несколько раз, чтобы выпечка была воздушной. Погасить соду уксусом и всыпать в муку. Вмешать сметану, крахмал и ванилин. Отдельно взбить яйцо с сахаром. В яичную смесь вмешать творог, масло и соль. Смешать творожно-яичную и сметанно-мучную смеси и замесить густое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
Поделить тесто на равные части и раскатать в тонкие колбаски. Заплести косички. Сверху можно посыпать булочки сахаром, кунжутом или орехами. Выпекать 35 минут при 180°.
Косички дрожжевые с яблоками
- Молоко - 200 мл.
- Сахар - 5 ст.л.
- Мука - 450 г.
- Яблоки - 4 шт.
- Дрожжи свежие - 20 г.
- Сливочное масло - 50 г.
- Подсолнечное масло - 1 ст.л.
- Яйца - 1 шт. в тесто и 1 шт. для смазывания.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Соль - щепотка.
Молоко подогреть, вмешать дрожжи и ложку сахара. Оставить опару на 20 минут. Затем добавить в опару яйцо и растопленное масло, остальной сахар, ванильный сахар, соль. Постепенно всыпать просеянную муку. Замесить руками густое тесто, накрыть пленкой и оставить на 1 час для подъема.
Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Обжарить до мягкости на сковороде с подсолнечным маслом. Охладить. Тесто разделить на 3 одинаковые части и раскатать в прямоугольники. В центр прямоугольника выложить яблоки, а на боках сделать надрезы, как показано на фото.
Заплести яблоки в косу. Выложить косички на противень с пергаментом и смазать взбитым яйцом. Оставить на 30 минут, чтобы тесто расстоялось. Выпекать косички 40 минут при 180°.