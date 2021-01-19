Простые в приготовлении закуски к любому столу.

Канапе - это очень удобная и красивая форма закусок. Эти вкусные и оригинальные мини-бутерброды на шпажках станут изюминкой любого застолья.

Канапе с колбасой и сыром

Хлеб белый (типа багета) - 150 г

Колбаса сыровяленая (в нарезке) - 80 г

Огурец (крупный) - 1 шт.

Помидоры (маленькие) - 2-3 шт.

Сыр твердый или тостовый - 50 г

Маслины без косточки - 10 шт.

Огурец и помидоры помыть, обсушить бумажным полотенцем.

Читайте такжеАппетитные домашние рогалики: как приготовить вкусное лакомство на сметанеХлеб нарезать кружочками толщиной 1 сантиметр. Выложить их в форму для запекания и подсушить до состояния гренок.

Маслины разрезать пополам, огурец нарезать на тонкие ломтики, а помидоры – кружочками. Сыр нарезать тонкими ломтиками или вырезать из него круг с помощью рюмки, таким же диаметром, как и хлеб.

Достать гренки их духовки, остудить. Выложить на них кусочек сыра. По желанию тост можно смазать каплей майонеза.

На сыр выложить кольцо помидора. На шпажку надеть половину маслины.

Далее нужно нанизать на шпажку кусочек огурца в виде волны. После огурца наколоть на шпажку колбасу.

Шпажку с овощами и колбасой нужно воткнуть в тост с помидором и сыром – и можно подавать канапе к столу.

Канапе с моцареллой и помидорами черри

Булка белая - 1 шт.

Помидоры черри - 7 шт.

Моцарелла в шариках - 7 шт.

Оливки без косточки - 7 шт.

Зелень свежая - для украшения

Соус песто - по желанию

Помидоры черри и зелень помыть, обсушить насухо бумажными полотенцами. Хвостики на помидорах можно оставить для красоты.

Нарезать булку ломтиками толщиной чуть более 1 сантиметра, выложить в форму, положить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 3-5 минут. Подсушить хлеб до состояния гренок, чтобы они внутри оставались мягкими.

На любую шпажку нужно нанизать оливку, помидор черри и шарик моцареллы.

Вставить каждую шпажку в остывшую гренку, украсить свежей зеленью. Если канапе сразу подаваться к столу, то тост можно немного смазать соусом песто.

Канапе с семгой на шпажках

Семга - 150 г

Черный хлеб - 75 г

Белый хлеб - 50 г

Оливки - 10 шт.

Огурцы - 1 шт.

Сливочное масло - 30 г

Сливочный сыр - 50 г

Укроп - 15 г

Вырезать из хлеба маленькие кусочки.

Огурец и укроп промыть под проточной холодной водой, обсушить. Огурец порезать кружочками, не слишком толстыми. Укроп мелко порезать, оставив несколько веточек для украшения.

Сливочное масло смешать с порезанной зеленью укропа. Рыбу порезать на полоски и разрезать их на квадраты.

Первый вариант канапе. На черный хлеб намазать толстый слой сливочного масла с укропом, выложить квадратики семги и с помощью шпажки приколоть оливку. Подавая на стол, украсить веточкой укропа.

Второй вариант канапе. На вырезанный кусочек белого хлеба намазать сливочный сыр, положить кружок свежего огурца и прикрепить шпажкой кусочек семги. Можно также украсить свежей зеленью укропа.

Многослойные канапе на шпажках

Белый хлеб (лучше не совсем свежий)

Черный хлеб

Сливочный сыр - 50 г

Огурцы - 1 шт.

Красная рыба - кусочек

Помидоры-1 шт.

Соль - по вкусу

Нарезать ломтиками белый и черный хлеб. На черный хлеб намазать сыр, сверху положить тонкие пластинки порезанного огурца.

Читайте такжеКак вкусно приготовить свиную печень – лучшие рецептыБелый хлеб промазать сыром с двух сторон и положить сверху на огурцы. Далее выложить тонкие ломтики рыбы. Затем смазанный сыром с двух сторон еще один кусочек черного хлеба. Далее положить помидоры, так же нарезанные тонкими пластами. Все вместе закрыть смазанным с одной стороны кусочком белого хлеба (смазанным боком к помидорам).

Воткнуть на одинаковом расстоянии шпажки и разрезать большой многослойный бутерброд на несколько маленьких.

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Автор: УНИАН