Надоели скучные завтраки? Узнавайте на УНИАН, что приготовить из яиц кроме омлета и яичницы.

Завтрак важен для нашего здоровья, так как благодаря ему мы получаем заряд бодрости на весь день. Если у вас мало времени, это еще не повод от него отказываться. УНИАН рассказывает, что можно приготовить из яиц на завтрак.

Быстрый завтрак из яиц и сыра

Блюда из яиц на сковороде

2 яйца

90 г муки

180 г сметаны

Соль (по вкусу)

Черный молотый перец (по вкусу)

120 г плавленого сыра

1 ст. ложка зелени

Соедините яйца и сметану, добавьте просеянной через мелкое сито муку, соль и перец по вкусу, взбейте до однородной консистенции. (По густоте должно напоминать тесто для оладий).

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Тесто разделите на четыре части (выйдет по два блинчика) и разместите на разогретой сковороде. Блинчик жарить на огне чуть ниже середнего примерно 2-3 минуты. Не забывайте переворачивать блинчики.

Натрите блинчик заранее замороженным плавленым сыром, притрусите зеленью.

1/4 распределите по сыру и зелени так, чтобы тесто покрыло все тонким слоем. Жарьте на этой стороне ещё 3-4 минуты под крышкой.

Блюда из яиц в духовке

80 г тонкого лаваша

5 яиц

150 г твердого сыра

40 г зеленого лука

80 г сметаны

1 щепотка соли

1 щепотка черного молотого перца (по вкусу)

0,5 ст. ложки кунжута (по вкусу)

Отварите четыре яйца, остудите их в холодной воде и очистите от скорлупы. Потом натрите на крупной терке в глубокую миску, добавьте туда натертый твердый сыр и нарезанный тонкими колечками зеленый лук.

Перемешайте это со сметаной, солью и черным молотым перцем (по вкусу).

Затем разрежьте лаваш на ровные кусочки (прямоугольной формы). По краю каждого кусочка выложите сырно-яичную начинку.

Еще одно сырое яйцо разбейте и отделите белок от желтка. Яичным белком смажьте свободную от начинки часть лаваша.

Сверните из лаваша с начинкой аккуратные трубочки, чтобы начинка оказалась внутри. Посыпьте его кунжутом. Потом отправьте трубочки в разогретую до 200 градусов духовку на 12-13 минут.

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