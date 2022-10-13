Завтрак важен для нашего здоровья, так как благодаря ему мы получаем заряд бодрости на весь день. Если у вас мало времени, это еще не повод от него отказываться. УНИАН рассказывает, что можно приготовить из яиц на завтрак.
Быстрый завтрак из яиц и сыра
Блюда из яиц на сковороде
- 2 яйца
- 90 г муки
- 180 г сметаны
- Соль (по вкусу)
- Черный молотый перец (по вкусу)
- 120 г плавленого сыра
- 1 ст. ложка зелени
Соедините яйца и сметану, добавьте просеянной через мелкое сито муку, соль и перец по вкусу, взбейте до однородной консистенции. (По густоте должно напоминать тесто для оладий).
Тесто разделите на четыре части (выйдет по два блинчика) и разместите на разогретой сковороде. Блинчик жарить на огне чуть ниже середнего примерно 2-3 минуты. Не забывайте переворачивать блинчики.
Натрите блинчик заранее замороженным плавленым сыром, притрусите зеленью.
1/4 распределите по сыру и зелени так, чтобы тесто покрыло все тонким слоем. Жарьте на этой стороне ещё 3-4 минуты под крышкой.
Блюда из яиц в духовке
- 80 г тонкого лаваша
- 5 яиц
- 150 г твердого сыра
- 40 г зеленого лука
- 80 г сметаны
- 1 щепотка соли
- 1 щепотка черного молотого перца (по вкусу)
- 0,5 ст. ложки кунжута (по вкусу)
Отварите четыре яйца, остудите их в холодной воде и очистите от скорлупы. Потом натрите на крупной терке в глубокую миску, добавьте туда натертый твердый сыр и нарезанный тонкими колечками зеленый лук.
Перемешайте это со сметаной, солью и черным молотым перцем (по вкусу).
Затем разрежьте лаваш на ровные кусочки (прямоугольной формы). По краю каждого кусочка выложите сырно-яичную начинку.
Еще одно сырое яйцо разбейте и отделите белок от желтка. Яичным белком смажьте свободную от начинки часть лаваша.
Сверните из лаваша с начинкой аккуратные трубочки, чтобы начинка оказалась внутри. Посыпьте его кунжутом. Потом отправьте трубочки в разогретую до 200 градусов духовку на 12-13 минут.