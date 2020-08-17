Экс-министра экологии Злочевского заочно арестовали - САП

Злочевский подозревается в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов.

Бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николаю Злочевскому, подозреваемому в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов, избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеСАП и НАБУ сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на совместном с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником брифинге в Киеве.

«Относительно Злочевского, буквально перед пресс-конференцией мне доложил прокурор, суд избрал нашему фигуранту заочную меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск. Там следствие продолжается», - заявил он.

Холодницкий выразил уверенность, что антикоррупционные органы закончат расследование этого дела «в рамках сроков досудебного расследования» и подчеркнул, что доказательства по этому делу собраны надлежащим образом

Дело Злочевского: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 августа на сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация, что Злочевского объявили в розыск.

12 июня задержали три человека, которые пытались передать 5 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП для закрытия уголовного производства по подозрению Злочевского, которое осенью 2019 Генпрокуратура передала в НАБУ.

В настоящее время следствие по этому делу приостановлено, а Злочевский находится в розыске.

Уголовное производство относительно попытки подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня, то есть с момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло всего 9 дней. Спешка лиц, которые передавали взятку, была связана с приближением 14 июня - дня рождения Злочевского, которому они хотели сделать подарок и обеспечить его возвращение в Украину.

В результате были задержаны первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний Burisma и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевского.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в даче должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, он получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии упомянутого уголовного производства он оценил в 6 млн долларов, из которых 1 млн долларов планировал оставить себе, а 5 млн долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 млн долларов были изъяты правоохранителями.

На причастность к преступлению также проверяются представители Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в соответствующем реестре.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, 12 июня с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора, которая занимает административную должность, осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР по поводу наличия там данных о закрытии производства.

По данному факту ОГ проводит служебное расследование.

1 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Злочевскому о подозрении в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов.

Справка УНИАН. Дело касается расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Фигурантами «дела Курченко», которым ГПУ объявила о подозрении по фактам совершения ряда уголовных правонарушений, являются экс-председатель АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель председателя АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

В частности, дело против Злочевского, за закрытие которого предлагалась взятка, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Курченко «Реал банк», и в легализации этих средств. За что было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе Злочевскому.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка и 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

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Автор: Константин Гончаров