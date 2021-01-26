Тысячи украинских моряков в разгар карантина оказались в открытом море или в портах без возможности сойти на землю.

Бездействие Министерства инфраструктуры и коррупция в морской отрасли могут привести к потере работы десятками тысяч украинских моряков.

Об этом заявила координатор Женского движения «За майбутнє» в Херсонской области Анастасия Зенина, комментируя акции протестов моряков, произошедших в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве.

«Среди нас много жен моряков, которые знают, что такое потеря мужем работы, которая кормит семью. Сегодня в системе аттестации и переаттестаций моряков царит коррупция. Чиновники требуют по 3-4 тысячи долларов за оформление документов, подтверждающих право на работу в море. Те, кто не может или не хочет платить взятку, рискует потерять работу», - сказала Зенина.

Тысячи украинских моряков в разгар карантина оказались в открытом море или в портах без возможности сойти на землю. Многие из тех, кто был в отпуске на суше, из-за ограничений не смог присоединиться к командам и выйти в море. Из-за вынужденного простоя у моряков истекли сроки действия разрешительных документов. Остро встал вопрос переаттестации и продления разрешений.

Для этого моряки должны сдать соответствующие экзамены в государственной квалификационной комиссии. В Украине система сдачи таких экзаменов превратилась в коррупционную кормушку для нечестных на руку чиновников. Без взяток восстановить разрешительные документы очень сложно.

"Проблема коррупции в морской отрасли существует не первый год. Ответственные за аттестацию и переаттестацию моряков Министерство инфраструктуры и Госслужба морского и речного транспорта демонстрируют полное бездействие», - считает Анастасия Зенина.

По ее мнению, проблему необходимо решить на законодательном уровне, а именно – срочно определения законопроект, зарегистрированный депутатами партии «За майбутнє» в парламенте. В случае его принятия коррупционная составляющая в области переподготовки и подготовки моряков будет убрана. Этого решения ждут десятки тысяч семей моряков, для которых морская профессия – главный источник дохода.

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Автор: УНИАН