По словам президента, есть большой риск, что США под давлением могут снять санкции с "Северного потока-2".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он относится к возможной встрече президентов Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Российской Федерации Владимира Путина и о возможных рисках от нее для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

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"Относительно вероятной встречи президентов США и РФ. Какие риски я вижу. Во-первых, я считаю, что эта встреча нужна, это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что они украинские вопросы будут обсуждать только в том пространстве, той адженды, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть риски, что некоторые вопросы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть" , - сказал он.

По словам президента, есть большой риск, что США под давлением могут снять санкции с "Северного потока-2".

"Я считаю, что это будет проигрыш США, проигрыш лично президента Байдена. Я это говорю открыто. Это будет серьезная геополитическая победа России и новое перераспределение сил и влияния ... Меня тревожит эта ситуация", - заявил Зеленский.

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года оно возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Леся Лещенко