По результатам переговоров с руководством Катара планируется подписание ряда двусторонних документов.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской 5 апреля посетят с официальным визитом Катар.

Читайте такжеПодготовка госпереворота в Иордании: Зеленский выразил поддержку королюОб этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Запланированы переговоры Зеленского с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч предполагается обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Автор: Инна Андалицкая