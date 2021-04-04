Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской 5 апреля посетят с официальным визитом Катар.
Читайте такжеПодготовка госпереворота в Иордании: Зеленский выразил поддержку королюОб этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Запланированы переговоры Зеленского с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч предполагается обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
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