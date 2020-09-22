Президент Украины в выступлении поздравил всех с 75-й годовщиной создания ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессия Российской Федерации против Украины является не просто посягательством на суверенитет, а попыткой вернуться к распределению «сфер влияния» в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в онлайн-режиме на торжественном заседании Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания ООН.

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Президент заявил, что вооруженная агрессия России на Донбассе и оккупация Крыма «это не только и не просто война в Украине, это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к распределению сфер влияния в мире».

Зеленский выразил убеждение, что современный мир полон вызовов так же, как и 75 лет назад.

«Мир и благополучие остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках мира. За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в самые глубокие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно», - подчеркнул он.

«Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?», - спросил Зеленский.

Он отметил, что пандемия коронавируса стала «шоком для всех стран», и нужно использовать этот «тревожный сигнал», чтобы положить конец разногласиям и объединить усилия для достижения «новаторских результатов»

«Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас. «Планеты Б» у нас нет, мы живем здесь и только один раз», - резюмировал Зеленский.

Зеленский поздравил всех с 75-й годовщиной создания Организации, отметив, что 75 лет назад тяжелые и нестабильные послевоенное времена объединили государства-основателей, побуждая их отказаться от противоречий, чтобы построить лучший мир. Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды.

«Мы должны признать, что 21 столетие преисполнено конфликтами, агрессией, диктатурой и нарушениями прав человека. 75 лет назад основание ООН стало следующим символом - человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооруженная агрессия России на Донбассе доказали, что этот урок не был усвоен», - подчеркнул глава государства.

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Торжественное заседание Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания организации: когда и как будет проходить

На фоне пандемии коронавируса, политической поляризации и экономического спада на этой неделе стартуют ежегодные собрания Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Впервые в истории организации мировые лидеры не будут присутствовать на громком дипломатическом мероприятии в Нью-Йорке, пишет Радио Свобода.

Вместо этого они выступят с заранее записанными речами, а большинство мероприятий будут проходить виртуально.

Только по одному дипломату от каждой из 193 стран-участниц допустят в зал Генеральной ассамблеи – с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи в этом году не будет рукопожатий и объятий.

Встречи на высоком уровне начались 21 сентября с празднования 75-летия ООН и официального принятия декларации, одобренной всеми 193 странами-членами. Мировые лидеры и представители более чем 180 стран сделают трехминутные видеообращения.

22 сентября состоится открытие виртуального заседания Генеральной ассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря. Выступления в ходе так называемых общих дебатов продлятся до 26 сентября, затем будет сделан двухдневный перерыв и завершатся все мероприятия утром 29 сентября.

Среди тех, чьи выступления ожидаются в первый день общих прений 22 сентября, – президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

Обычно во время собрания Генассамблеи ООН проходят сотни дополнительных мероприятий. В этом году состоится всего несколько встреч, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса, изменениям климата и биоразнообразию.

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Авторы: Олег Давыгора, Константин Гончаров