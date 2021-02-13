На 14-15 февраля запланирован официальный визит президента и первой леди в Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте такжеЗеленский едет с официальным визитом в ОАЭ, на повестке дня - торговля и инвестицииВидео схода с трапа самолета обнародовал Офис президента в Telegram-канале.

«Президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля. Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов», - напомнила пресс служба.

Программа визита Зеленского в ОАЭ

Во время визита глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Зеленская встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, а также с представителями дирекции Дубайской оперы и историко-культурной сферы Абу-Даби.

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Автор: Юлия Петриченко