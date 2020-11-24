Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Временное исполнение обязанностей председателя Хмельницкой облгосадминистрации возложено на Романа Примуша.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета согласно поданному им заявлению. Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Сумской ОГА Соответствующий указ №510/2020 от 24 ноября опубликован на сайте главы государства. Другим указом временное исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА возложено на Романа Примуша. Роман Примуш: что о нем известно Роман Примуш работал в Хмельницком областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

Затем был директором Агентства регионального развития

В январе текущего года Примуш был назначен первым заместителем председателя Хмельницкой ОГА. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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