Роман Примуш / фото Хмельницкая ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета согласно поданному им заявлению.

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Соответствующий указ №510/2020 от 24 ноября опубликован на сайте главы государства.

Другим указом временное исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА возложено на Романа Примуша.

Роман Примуш: что о нем известно

  • Роман Примуш работал в Хмельницком областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.
  • Затем был директором Агентства регионального развития
  • В январе текущего года Примуш был назначен первым заместителем председателя Хмельницкой ОГА.

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Автор: Леся Лещенко