Роман Примуш / фото Хмельницкая ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета согласно поданному им заявлению.
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Соответствующий указ №510/2020 от 24 ноября опубликован на сайте главы государства.
Другим указом временное исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА возложено на Романа Примуша.
Роман Примуш: что о нем известно
- Роман Примуш работал в Хмельницком областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.
- Затем был директором Агентства регионального развития
- В январе текущего года Примуш был назначен первым заместителем председателя Хмельницкой ОГА.
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