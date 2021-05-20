Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет его работы в должности.
"Я не знаю, кто убийца. Поверьте, если бы я знал, я все сделал, даже то, что вне закона, чтобы этих людей арестовать", - сказал президент.
Читайте такжеЗеленский ответил, накажет ли Авакова в случае невиновности фигурантов по делу Шеремета
Отвечая на вопрос о возможной причастности контрразведки службы безопасности к убийству, Зеленский сказал: "Имеют ли отношение? Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверняка есть".
Убийство журналиста Шеремета: что известно
- Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполіції заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram