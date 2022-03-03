Президент заверил, что мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город.

Россия возместит все, что сделала против Украины в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мишенью России стал Успенский собор в Харькове. Одна из древнейших православных достопримечательностей города, памятников Украины. На время войны собор - это укрытие для харьковчан. Святое место. Теперь - избитое войной. Они не боятся даже этого. Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но Бог все видит и отвечает. Отвечает так, что не скроетесь. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога. А собор мы точно восстановим - чтобы ни одного следа войны там не осталось. И даже если вы разрушите все наши украинские соборы и церкви – вы не разрушите нашей искренней веры. Веры в Украину и в Бога. Веры в людей", - сказал глава государства.

Зеленский заверил, что мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город.

"И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб, – не забудем. Мы - вместе с Богом. Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды и лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию. Нет такого оружия, которое вы не использовали бы против украинцев. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые "гуманитарные колонны"... Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", - подчеркнул президент.

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