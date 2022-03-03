Глава государства отметил, что украинцы от проблем и вызовов не убегают.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настрой в его команде боевой, дезертиров нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

Он отметил, что сегодня его жизнь прекрасна, потому что он нужен.

"Настроение нормальное, боевое. Команда у нас вся работает. Дезертиров у нас нет. Не потому, что дезертиров пристреливают в военное время, а потому, что никто никуда не побежал", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинцы от проблем и вызовов не убегают.

"Ну как минимум назад, вперед - можно", - добавил он.

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